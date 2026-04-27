A queda de luz

"Não é que faltou luz? Nossos celulares, já no fim do dia, estavam com pouca bateria." banprik / stock.adobe.com

Não mexa nas gavetas alheias sem permissão. Pode querer ajudar na hora de fazer comida, procurando espontaneamente talheres, pano de prato ou panela, e acabar constrangido. Talvez se depare com o que não imaginava, ou com o que não deveria. Não invada a privacidade porque desfruta de intimidade. Cada pessoa é um cofre. Não se arrisque. Aja com autorização do anfitrião.

Perguntar não ofende. Os ouvidos são mais educados do que as mãos. O que é óbvio para você possivelmente não seja para o próximo. Todo mundo tem suas manias e sua hierarquia particular de relíquias.

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Beatriz e eu visitamos a tia Naná. Não é que faltou luz? Nossos celulares, já no fim do dia, estavam com pouca bateria. Não dava para ligar a lanterna. Tomei a iniciativa de caçar uma vela numa residência que quase não frequentava. Fui apalpando o fundo dos armários. Não encontrava nada que prestasse para nos tirar do escuro.

Minha esposa gritava por mim. Eu respondia do corredor: "já vou".

Foi quando a esperança se aninhou entre meus dedos com uma caixinha de fósforos, um breve clarão, um efêmero fulgor. Em seguida, com um palito riscado, enxerguei no breu as formas de um anjo em uma estante. Por curiosidade, toquei nele e distingui pelo tato um pavio em sua cabeça:

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Cheguei a exclamar de alegria:

— Santo Anjo do Senhor!

Acendi o seu halo e me dirigi para a sala. Ambas estavam sentadas no sofá, com a janela aberta, esmolando uma réstia dos postes da rua.

— Onde achou velas? Eu pensava que não tinha! — confidenciou tia Naná.

Mostrava-se exultante com a minha descoberta:

— Com um marido assim, jamais vai passar mal — comentou para Beatriz.

Eu me senti útil diante da luminosidade angelical no centro da mesa. Eu me vi como o próprio arcanjo socorrendo as duas mulheres.

Naquelas condições adversas, não conseguia diferenciar o rosto na escultura de cera. Seria Miguel, ou Gabriel, ou Rafael, ou Uriel?

Depois de quarenta minutos, a luz voltou, aplaudimos.

Até que a tia Naná olhou finalmente para a vela. Tentou decifrar a sua natureza. Havia se transformado em um bloco derretido.

De repente, ela ficou aflita. Correu para a cozinha com seus passinhos apertados, postou-se na frente de um santuário e percebeu o sumiço do anjo, a anunciação da tragédia.

— Você pegou Gabriel? Não era para usar como vela! Era meu santo de estimação.

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Tratava-se da primeira má notícia envolvendo o mensageiro da "boa-nova" por excelência. Nem as suas asas sobreviveram ao meu incêndio.

Sempre que retorno para a casa da tia Naná, ardo de culpa pelo meu engano.

Ela devolveu Gabriel para o seu lugar de honra. Agora ele parece uma vela. Ninguém é capaz de reconhecer o seu passado glorioso no céu da oração. Mas ela não desistiu dele, mesmo desfigurado.