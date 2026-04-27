Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Santo de estimação
Notícia

A queda de luz

Não mexa nas gavetas alheias sem permissão. Perguntar não ofende. Os ouvidos são mais educados do que as mãos

Fabrício Carpinejar

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