Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Loteria invertida
Opinião

A certidão de nascimento deveria ser sempre atualizada

Histórias de quase morte mostram como o susto pode eliminar o fútil e transformar a maneira de viver

Fabrício Carpinejar

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