Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Geladeira velha
Opinião

Vovozinha à moda antiga

Uma viagem ao tempo em que geladeira tinha trinco, fazia barulho e transformava o descongelamento em evento familiar

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS