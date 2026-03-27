Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental
Opinião

"Você merece alguém melhor" quase nunca é verdadeiro

Ao ouvir que a famosa frase, leitor questiona se há sinceridade no cuidado ou apenas uma rejeição mal disfarçada

Fabrício Carpinejar

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