Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Na cauda do cometa
Opinião

Um arrependimento que completa quatro décadas

A lembrança da madrugada em que um adolescente foi esperar o cometa Halley e voltou para casa com uma frustração histórica

Fabrício Carpinejar

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