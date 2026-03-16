Sport Club Internacional

Neste domingo (15), o Inter perdeu por 1 a 0 para o Bahia em casa, acumulando três derrotas consecutivas no Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter é o Sport deste ano. O plantel pernambucano caiu com 17 pontos em 2025, uma das mais passivas campanhas do Brasileirão, atrás somente da Chapecoense em 2021, com 15 pontos.

O Colorado obteve dois pontos dos 18 disputados, igualzinho ao Sport no início do campeonato anterior: 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas, 3 gols marcados e 8 sofridos.

Se continuar nesse ritmo, não duvido que baterá inclusive o recorde catarinense. Não apenas despencará para a Série B, mas será o lanterna pelo certame inteiro.

Alcançará uma invencibilidade negativa, sempre no topo do fim da tabela. O único campeão invicto da história do Brasileiro em 1979, após 47 anos da glória, vai se tornar uma chacota invicta em perder.

É nossa pior largada na era de pontos corridos, com 3 tombos consecutivos em casa.

Já fomos eleitos como o saco de pancadas da competição. Qualquer delegação levanta voo do Salgado Filho com uma vitória fácil na bagagem.

Não tem como apoiar o trabalho de Paulo Pezzolano. Se ele não for demitido hoje, será amanhã, será depois de amanhã.

Diante de seu retrospecto pífio, não há caridade que o sustente. Nem conquistou o Campeonato Gaúcho.

Por muito menos, Tite foi dispensado do Cruzeiro – isso que cravou o regional e interrompeu o hepta do Galo. Por muito menos, Hernán Crespo acabou fora do São Paulo – isso que é líder do Brasileiro.

Sua permanência agravará o descrédito nas arquibancadas, atualmente na faixa dos 16 mil torcedores pingados no Beira-Rio. Teremos uma queda da solitária receita que nos resta. Nem bilheteria sobrará.

A direção está esperando mais algum sinal? Um óbvio malogro para o Santos na Vila Belmiro? Uma vergonha na Copa do Brasil?

Será que até Alessandro Barcellos jogou a toalha? Será que só pensa na sua gestão como o próximo presidente da Futebol Forte União (FFU)?

Não vejo nenhuma demonstração bíblica de ira.

Uma rodada a mais com Pezzolano na casamata aumentará a dificuldade de reversão do quadro em tempo hábil.

Possuímos o ataque mais inoperante e incompetente do país. É uma missa de sétimo dia fazer um gol. Nosso aproveitamento é de 2,9% de 101 finalizações (ah, se a trave contasse meio gol!). São três míseras comemorações de gol no momento (Rafael Borré, Ronaldo e Alan Patrick).

Não dispomos sequer de uma zaga para chamar de nossa. Vendemos Vitão, raro talento com qualidade técnica e futuro, realmente diferenciado.

O Inter não fracassa bonito, mas bisonhamente, abrindo passagem para o adversário, numa sucessão de erros individuais e coletivos em que não dá nem para escolher um culpado para cobrar. Todos estão fora do fuso, em jet lag psicológico. Não estão em campo, estão em outro lugar. É balão, é chuveiro, é bola espirrada, é chutão, é choque com os próprios companheiros, é pebolim, é peneira.

Talvez seja o mais famigerado Inter que eu já vi atuar. E não sou um guri.

Encontramo-nos, de modo inédito, sem patrocínio master (ninguém quer nos patrocinar?). Precisamos mais de generais do que de soldados.

Não podemos normalizar. Não podemos aceitar. Não podemos dizer amém a esse descalabro. A revolta é agora.

O Internacional ainda se mostra impedido de buscar reforços, punido pela FIFA com um transfer ban, o que bloqueia o clube a registrar novos atletas devido a dívidas acumuladas, principalmente com a contratação de Wanderson. A restrição é válida por três janelas de transferências.

Eu procuraria o Tite, que era para ter vindo antes, porém não há dinheiro. Então, numa solução caseira, mesmo que provisoriamente, eu pediria mais um arrego para o Abel: que ele tirasse licença da direção de futebol e assumisse o vestiário. Sua missão de nos salvar do descenso não terminou.