Sport Club Internacional

Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

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Com apenas dois pontos em seis jogos, Inter vive sua pior largada na era dos pontos corridos do Brasileirão

Fabrício Carpinejar

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