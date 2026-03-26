Retraçando Porto Alegre

Primeiro aniversário de Porto Alegre sem Luis Fernando Verissimo. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Porto Alegre completou 254 anos. Jamais vou errar a sua idade. Tem exatamente dois séculos a mais do que eu.

Se é para contar com um padroeiro civil, que seja Luis Fernando Verissimo. É o nosso primeiro aniversário sem ele, sem o melhor representante do nosso comportamento extremado. Ele conseguia ser o nosso mais famoso tímido e o nosso mais destemido e atrevido cronista. Era também o nosso mais provinciano cosmopolita.

Todo porto-alegrense nem precisaria tirar o passaporte. A certidão de nascimento já deveria funcionar como documento para atravessar fronteiras, pois somos resultado híbrido de etnias e culturas.

Poderíamos fazer a versão internacional da canção Paratodos, de Chico Buarque:

A minha mãe era guarani/ Minha avó, italiana/ A minha bisavó, alemã/ Minha tataravó, africana/ Minha maestra açoriana/ Foi Antonia Gaudéria.

Não ouso dizer que conheço Porto Alegre; prefiro dizer que não a conheço, porque ela sempre se transforma. Vi o suficiente para perceber que ainda falta muito para ver.

Servimos de palco para a Guerra dos Farrapos – em 20 de setembro de 1835, Bento Gonçalves liderou as tropas que venceram o confronto na Ponte da Azenha –, demos um exemplo de defesa da democracia com o Movimento da Legalidade – capitaneado pelo governador Leonel Brizola, nos porões do Palácio Piratini –, sobrevivemos a duas terríveis enchentes (1941 e 2024).

Somos dos opostos casados. A rivalidade Gre-Nal nos atiça. O passeio na orla, nos museus, nas livrarias, nos teatros, nos cinemas, na Feira do Livro nos acalma.

Somos sofridos, teimosos e intensos, sustentando nos ossos a memória das naus que passaram pelos 50 quilômetros do Rio Guaíba.

Perdura a lembrança da chaminé dos navios em nossas churrasqueiras. Toda casa é uma embarcação, formando nuvens e desafiando o horizonte com nossa gula de existir.

Tanto que convertemos o fogão em mesa. Utilizamos o tampo de vidro como apoio da gamela ou da cesta de cacetinhos.

É bem comum estender uma toalhinha de crochê ou um pano de prato floreado em sua superfície, para pôr ali a chaleira brilhando, como se fosse uma cristaleira.

De manhãzinha, a capital gaúcha exibe a esperança de uma cidade do interior; de noite, o ceticismo de uma civilização platina.

Poucos de fora entendem essa contradição ou alma bipolar.

Antes das 8h, predomina uma brisa engarrafada que vai suavizando os raios solares. O Parcão, a Redenção, o Marinha e a Encol são como lagos de luz.

A cidade soa singela e acolhedora. Parece mais verde, mais impressionista, transfigurada pela claridade, com ecos nas esquinas.

O silêncio possui profundidade, e o chimarrão sorteia suspiros.

A térmica é irmã da cuia, e mantemos os laços com a vastidão do pampa. Tomamos café para acordar e mateamos para sonhar.

Levamos os rebentos para as escolas e doamos um tempo maior cumprimentando e conversando fiado. O sotaque está mais carregado, talvez menos usado.

É ao entardecer que assumimos uma condição platina, vizinha de Montevidéu e Buenos Aires, com os bares e restaurantes despertando tarde e um olhar mais crítico, neurótico, metropolitano, ácido e pessimista correndo nas veias.

Depois das 20h, os postes apresentam o seu amarelo-ouro, e o breu surge como uma criança arteira, juntando minuano, melancolia, molecagem e milongas.

Há um orgulho inexplicável de ser vários, de percorrer países e épocas sentimentais – mesmo sem sair de Porto Alegre.

Nascer aqui é ser geneticamente viajado.