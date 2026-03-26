Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

254 anos
Opinião

Retraçando Porto Alegre

No aniversário da Capital, uma declaração de amor à cidade de contrastes que perdeu seu grande cronista, mas ainda carrega sua voz

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS