Que diploma é esse?

A Olivetti parecia uma fábrica, tamanha a barulheira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Quando meu filho era adolescente, ele estranhou um diploma na parede: “curso de datilografia”. Perguntou:

— Que graduação é essa?

Eu ri alto. Aquela raridade estava emoldurada por séculos, e eu até havia me esquecido de seu desuso, de que integrava minha galeria de façanhas extintas.

Sequer representava um curso profissionalizante. Consistia em aprender a bater as teclas da máquina de escrever com todos os dedos e sem olhar.

O futuro do mundo do trabalho passava por tal iniciação. Jovens não tinham escolha. Você dependia disso para ser contratado por uma empresa, especialmente nas vagas de secretariado, ou para participar de um concurso público.

Tratava-se de uma autoescola para digitar rapidamente, com a postura ereta e decoreba muscular. O treinamento se assemelhava a marchar com as mãos, com ordens militares de sentido:

— Posição! — apregoava nosso tutor.

Colocávamos a folha no cilindro, girávamos para dentro, ajustávamos o cabeçalho e dedilhávamos freneticamente.

Cuidávamos para não nos atrasar na largada. Se a página entrava torta, perdíamos o começo, ajeitando-a depois pelas guias metálicas.

A formação não durava pouco, geralmente de dois a quatro meses, com duas a cinco aulas por semana, num laboratório de cerca de uma hora, com uma multidão enfileirada na sala, obedecendo à rotina alucinada do professor.

Não se podia falar, para deixar a Olivetti Lettera 32 gritar à vontade. Parecia uma fábrica, tamanha a barulheira sincronizada. O piso chegava a trepidar.

Exigia dedicação. No mínimo, pedia 40 encontros. Tanto que preguei o certificado no escritório como louvor do meu sacrifício.

Existia, inclusive, um método de cabra-cega, em que o instrutor cobria o teclado com uma tampa ou pano, com o objetivo de não repararmos nas teclas e só confiarmos na sequência.

Cada dedo desfrutava de uma responsabilidade. Batucava-se com as duas mãos simultaneamente: ASDF (mão esquerda) e JKLÇ (mão direita). Partia-se dessa linha mestra para curar as pessoas que catavam milho (ou seja, as que empregavam dois dedos apenas).

Não me lembro do meu tempo. Jamais alcancei o recorde na turma. Havia uma disputa pelo desempenho mais veloz, com menos erros, numa medição cronometrada de toques por minuto (TPM).

Acho que eu permanecia na média de 140 toques por minuto, mas colegas faziam mágica e ultrapassavam os 200 toques por minuto. Eu ficava com inveja dos prestidigitadores que recebiam o destaque de campeões numa lista pendurada na porta.

Como contextualizar essa época jurássica ao filho?

Fui da ficha do orelhão no bolso. Fui do telefone fixo. Fui do VHS. Fui da K-7. Fui do vinil. Fui da coleção de selos. Fui da carta no correio. Fui do bilhete na sala de aula. Fui do namoro no portão. Fui das brincadeiras na calçada.