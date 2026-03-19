Polêmicas convocações

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira nesta terça-feira (16), para amistosos cruciais contra França e Croácia. NELSON ALMEIDA / AFP

Convocar ou não Neymar para a Copa vem tomando o noticiário esportivo a três meses da competição. O maior artilheiro da seleção canarinho de todos os tempos pode ser preterido pelo técnico Carlo Ancelotti por não estar 100% fisicamente.

Hoje, com 34 anos, não é uma unanimidade, mas jamais deixou de ser imprescindível. Seu trono permanece sem herdeiro.

A polêmica é que ele nunca será uma figura de apoio. Se for recrutado, dificilmente aceitará o banco de reservas. Criará um problema de relacionamento midiático.

Chamar Neymar é o equivalente a nomeá-lo titular – eis o desafio para o nosso comandante italiano.

Eu calculo que ele vá. Por uma questão de justiça de carreira, como um canto de cisne, um adeus simbólico.

A verdade é que a Copa que Neymar deveria ter ido era a de 2010, ao lado de seu par Ganso, pois se encontrava com 18 anos, na plenitude da condição, em ascensão meteórica, voando, azucrinando, fintando um time inteiro, marcando 44 gols e concedendo 20 assistências em 65 jogos pelo Santos naquela temporada.

Mas convocações para seleção de futebol sem omissões não existem. Prepondera a visão da comissão técnica. Nem sempre estrelas são agrupadas em constelação. Nem sempre uma andorinha só faz verão.

Até o Deus da Argentina, Diego Armando Maradona, ficou fora da Copa de 1978, no seu próprio país. O adolescente prodígio de 17 anos do Argentinos Juniors, o Pibe de Oro, foi cortado em cima da hora por César Luis Menotti. Como a Argentina se sagrou campeã, não houve escândalo. Igualmente, o penta brasileiro de 2002 amortizou o calor da dispensa de Romário por Felipão.

Raul, goleiro do Flamengo, não recebeu a mínima consideração para a Copa de 82. Ele ofereceria mais do que Waldir Peres. Assim como o arqueiro do Grêmio na época, Leão, mais cascudo, com experiência de fechar o gol em 1970, 1974 e 1978 (com a titularidade nas duas últimas).

No mesmo evento, soou como insulto colocar Serginho Chulapa no lugar de Reinaldo, o centroavante mineiro do Atlético. Sua comemoração com o punho erguido em protesto contra a ditadura influenciou decisões extracampo.

Todo gênio é um pouco idiota, segundo Paulo Sant’Ana. A carapuça serve para Telê, que conseguiu a façanha de esquecer Renato Portaluppi, campeão mundial pelo Tricolor em 83. Sob o pretexto de indisciplina, tornou-se uma ausência gritante no combinado de 86, num período de escassa criatividade e ocaso dos veteranos Sócrates e Zico. Eu conservo a lembrança viva do personagem de Jô Soares berrando no orelhão: “Bota ponta, Telê!”. Pena que o comediante falava sozinho.

Os consagrados Alex, Djalminha e Fábio (Fluminense) sequer contaram com a chance de se fardar para uma Copa do Mundo.

O pior crime talvez tenha sido com outro ídolo gaúcho, Falcão. O volante que liderou o bi nacional do Colorado em 75-76, no esplendor de sua habilidade, acabou descartado por Cláudio Coutinho em 1978. Não dá para explicar como a Bola de Ouro (melhor jogador) e a Bola de Prata do Campeonato Brasileiro de 78 não entrou sequer como opção na casamata. Coutinho alegou preferências táticas, porém ninguém acreditou.

Apesar do boicote que o Brasil sofreu do Peru – a goleada da Argentina no triangular final se eternizou como uma das marmeladas históricas –, não me tiram da cabeça que o tetra viria mais cedo com a lenda de cabelos cacheados do Beira-Rio, em seus irrefreáveis 24 anos. Basta recordar o quanto ele impactou e encantou a torcida planetária em 82.