Você acha que é o único perdido, um peixe fora d’água, um penetra, um analfabeto das convenções. Mikhail Seleznev / IStock

Quando você não conhece um ambiente e as etiquetas do lugar, você imita. Num jantar chique. Num avião. Num encontro acima do seu orçamento. Como usar os talheres e o guardanapo, onde pôr os cotovelos, onde depositar os caroços das azeitonas, pegar as entradinhas com os dedos ou cortar com garfo e faca, levantar para cumprimentar quem chega ou permanecer sentado?

Vai observando como agem os que estão à sua volta, replicando gestos, recorrendo a pessoas com as quais não desfruta de intimidade como seus ansiosos espelhos.

Demora a decidir. Não toma a iniciativa. É o mimetismo da sobrevivência em grupo.

Você não quer denunciar que não sabe. Está constrangido socialmente. Envergonhado. Acuado. Simplesmente não pergunta. Esquece que todo mundo teve uma primeira vez, que muita gente enfrentou esses dilemas antes. Você acha que é o único perdido, um peixe fora d’água, um penetra, um analfabeto das convenções.

Carregamos a síndrome de impostor em nossas estreias.

Quem nunca suou frio num estágio?

Nenhum tutor explica direito nossa função, sequer apresentamos domínio do aplicativo adotado pela empresa. Você olha para seus colegas enfurnados, com o rosto na tela, trabalhando incansavelmente, e não existe uma pausa de movimento deles para pedir ajuda. Finge estar ocupado até aprender de fato a lógica do setor. A dissimulação pode levar meses, e causar adoecimentos.

Eu me lembro, por exemplo, do meu début no fondue de Gramado. Surgiram na mesa as batatas da porção inicial do rodízio, e deduzi que não viria mais nada. Eu me empanturrei de amido, sem guardar espaço para coisa alguma, nem para o filezinho, nem para o chocolate. Desperdicei o banquete. Não tinha noção de que eu deveria solicitar as outras etapas pouco a pouco.

Na descontração dos calouros com os veteranos na seleção brasileira comandada por Tite em 2019, o novato Matheus Henrique – na época, atuava pelo Grêmio, e hoje defende o Cruzeiro – contou que, em sua primeira viagem de primeira classe, ele se sentiu estranho dentro da cabine, daquele ovo comportando uma solitária pessoa. Um compartimento exclusivamente para si, sem uma companhia ao lado para desembaraçar a novidade. Ignorava os macetes para inclinar a poltrona, ou para encaixar o fone, ou para acionar a televisão. Depois de várias tentativas frustradas, desistiu para não chamar atenção.

Ele se viu como um passageiro recrutado como piloto, suspirando hesitante diante dos botões metálicos no painel.

Quando a comissária entregou um paninho quente branco para limpar as mãos na hora da refeição, o volante jurou que o paninho fosse uma tapioca. E passou a mastigar.

Provocou espanto na aeromoça, que começou a rir:

— Está com fome? Logo sirvo a comida!

Ela não percebeu que ele fez de verdade, que não se tratava de uma brincadeira.

Mas o melhor da gafe é que, de tão gritante, ninguém acredita que foi sincera.

O fiasquento fica protegido pela descrença geral e ainda sai da situação por cima, com o charme de ser engraçado.