Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Primeiras vezes
Opinião

Peixe fora d'água

Sem conhecer o código de um ambiente, quase sempre imitamos os outros para esconder insegurança, evitar vexame e sobreviver à estreia

Fabrício Carpinejar

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