Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Sobremesa
Opinião

Os quadradinhos mágicos

Uma memória afetiva de quando a felicidade cabia em porções contadas

Fabrício Carpinejar

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