Os quadradinhos mágicos

Admitíamos até bife de fígado se existisse a recompensa de um pudim, ou de uma ambrosia, ou de um sagu. Camila Domingues / Agencia RBS

Nos anos 80, as sobremesas não se destinavam somente ao final de semana, mas a todo santo dia.

O almoço poderia ser simples, desde que reservasse um docinho na geladeira para coroar a refeição. Admitíamos até bife de fígado se existisse a recompensa de um pudim, ou de uma ambrosia, ou de um sagu. Aguentávamos o processo pelo propósito.

A glicose mudava o ânimo da família.

Naquela época da minha infância, picolés e sorvetes representavam momentos caros e raros de um passeio muito bem organizado, mais comum durante as férias na praia, quando os pais relaxavam nos gastos.

No calendário útil, vivíamos com os produtos feitos em casa, na base da economia e da criatividade.

Havia os sacolés – sucos de fruta congelados com leite –, que chupávamos pedalando, ou correndo, ou jogando futebol, ou nos nossos esconderijos em cima das árvores. No lugar dos palitos, eram acondicionados em sacos plásticos de fácil retirada com os dentes.

Espiávamos várias vezes para ver se estavam prontos. A mãe brigava: “vai demorar mais se continuarem fuçando”. Tocávamos na sua roupagem transparente para sentir se permaneciam moles ou se já tinham endurecido.

E ainda desfrutávamos do improviso do sorvete de creme ou de chocolate, disposto em forminhas de alumínio. A mãe preparava a calda no fogão, como se fosse brigadeiro, deixava esfriar e, em seis horas, a guloseima caseira estava no ponto.

Uma alavanca soltava os quadradinhos deliciosos, e os colocávamos em um pires para comer na sala, com garfo, mastigando as beiradas. Experimentávamos aquele choque térmico no alto da cabeça, um relâmpago, um frio de arrepiar, que costuma acontecer ao comer açaí geladinho.

Viravam lanche nos trabalhos escolares de grupo, ou o toque especial para convencer, acomodar e aquietar o povo de pijama no sofá, para assistir ao Jornal Nacional.

Não consumíamos potes de supermercado, nem contávamos com essa opção. Tratava-se de pedras de sorvete, não bolas, não macias, mas rígidas e desafiadoras, propícias ao susto e estalo de cristais.

Seu gosto apresentava uma camada sutil de água e uma sensação de torta de bolacha, que encorpava com a quantidade digerida.

Enfrentávamos um pequeno ritual para chegar ao recheio. Primeiro raspávamos as bordas, onde o gelo dominava. Depois avançávamos para o centro, no qual a mistura se concentrava. Desenvolvíamos a paciência ao conter a nossa curiosidade.

Também lidávamos com a expectativa da abertura do congelador. Puxávamos a tampa como quem quebrava o porquinho de moedas. Cada cavidade guardava uma promessa de felicidade. Torcíamos para que o quadradinho saísse inteiro, sem rachar. Seguíamos a restrição de dois por porção.

O paradoxo é que ficava realmente bom quando acabava. E não dava para repetir.

Eu não suportava a ideia de aguardar a tarde e noite seguintes.