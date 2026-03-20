O colo até a cama

Mantinha somente a cabeça firme, para o encaixe na almofada da omoplata. Bacho / Shutterstock

Uma das sensações maravilhosas da vida era dormir no sofá e ser levado no colo pelo pai ou pela mãe para o quarto.

Eu já tinha três, quatro anos, o suficiente para ir sozinho, mas disfarçava sono profundo, afrouxando o corpo para contar com essa chance de cuidado. Virava uma gelatina quente no pires dos ombros deles. Mantinha somente a cabeça firme, para o encaixe na almofada da omoplata. Não me mexia para passar bem. Eu sabia o que estava acontecendo: os olhos fechados, os ouvidos atentos.

Esperava esse ritual ansiosamente. Eles sondavam o meu estado com algumas palavras de ordem: “Já é tarde, vamos?”. Não reagia ao chamado. Pegavam-me pelas pernas, pela cintura, e me aninhavam no peito. Caminhavam até o meu quarto, colocavam-me na cama, vestiam-me o pijama, cobriam-me e beijavam a minha testa. Daí eu realmente adormecia, com o regozijo de voar um pouco como um anjo.

Nebulizava no perfume das roupas adultas – um misto de suor, preocupações, desodorante e fragrância –, muito diferente do cheiro adocicado do talco da criança. Era tão bom quanto o momento em que me liam histórias. Era tão bom quanto uma brincadeira no pátio.

Nada é mais importante do que se sentir amado, vigiado, tutelado, protegido. Eu fingia ser invisível para ser visto.

Depois, acordava perguntando quem havia me posto na cama. Dissimulava não lembrar, apenas para escutar a resposta: “fui eu”. Pelo prazer do relato: “você capotou na frente da televisão ligada”.

É curioso que, como pai, enfrentei a mesma encenação, só que jamais cogitei que Mariana ou Vicente estivessem despertos. Jurava que sonhavam fundo. Jurava que precisavam do meu escolho, do meu escudo, do meu guindaste, do meu transporte, no acolhimento de suas posturas imóveis e entregues. Nunca raciocinava, como menino, que estariam fazendo aquele teatro de ser amados, inspirando-me a mudar de perspectiva, de ator para plateia.

Certamente observavam tudo por dentro da sua alma, passo a passo, aguardando a ponte do Guaíba dos meus braços baixar para que atravessassem o rio, para que eu completasse o deslocamento, poupando-os do trabalho de avançar pelo corredor do tempo ou das obrigações, como escovar os dentes.

Eu empreendia um esforço para não produzir barulho ou movimentos bruscos, numa coreografia contida e silenciosa. Respirava devagar para não interromper o encanto, o transe, o pacto filial.

Eles soltavam um risinho ao final, entre o suspiro e o ronronar. Na época, eu deduzia que fosse algo extraordinário no inconsciente. Mas estavam, na verdade, conscientes e felizes porque haviam conseguido o seu objetivo mansamente, sem manha, sem choro, sem grito, sem a culpa da súplica, com a facilidade da telepatia.