Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Cuidado
Opinião

O colo até a cama

O gesto de ser carregado pelos pais atravessa gerações como um ritual silencioso de proteção e pertencimento

Fabrício Carpinejar

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