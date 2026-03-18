Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Rotinas
Opinião

O caminho imutável de casa

A existência segue as estradas que carregamos por dentro

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS