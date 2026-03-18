O caminho imutável de casa

O regresso a casa é sagrado. Silhouette Stock / adobe.stock.com

Quando envelhecemos, não trocamos o caminho de casa.

Não procuramos atalhos.

Desenvolvemos um itinerário próprio, resultado de várias tentativas e experiências por ruas paralelas e avenidas.

É como se o coração decorasse um mapa: “por aqui eu sempre vou”.

Não que seja o roteiro mais rápido. O Waze é capaz de propor uma rota para encurtar alguns metros. Mas como rivalizar com a intimidade, com os acessos conhecidos e familiares?

Há um tanto de saudade na captura das esquinas. Vamos soletrando nome por nome das artérias do bairro.

Não abrimos mão: o regresso a casa é sagrado. Inventamos um corredor de ônibus invisível para a nossa memória. Você sabe que está se aproximando pelos comércios, pelas fachadas dos prédios, pela movimentação dos vizinhos, pelos canteiros das árvores, pelos latidos dos cachorros, pelos cheiros da padaria, do café, do supermercado, da fruteira.

Você pode alterar qualquer trajeto, menos esse. É inegociável. Experimenta uma lealdade a um lugar que talvez não tenha sido dada a nenhuma pessoa. É dançar com os olhos imitando os pés.

Não suporta que alguém diga como deve retornar ao lar. A chave na fechadura começa muito antes da porta.

Minha mãe é o maior exemplo. Mostra-se tolerante e compreensiva com todo tipo de conversa e conselho, aceita dicas e segunda opinião, gosta do contraponto, com exceção de que se metam em sua procissão costumeira.

Não admite que um motorista de aplicativo ou de táxi mexa em uma vírgula de sua direção, que dobre à esquerda quando ela pede a direita, à direita quando ela pede a esquerda.

Fica nervosa, aflita, se o encaixe de seu destino é profanado ou minimamente modificado, como se adoecesse ao extraviar uma de suas ruas prediletas.

Não adianta alegar economia de tempo, de gasolina, pois a insistência com o assunto esgotará a paciência dela.

Tradicionalmente educada e contida, ela sairá do sério e gritará:

— Volta, volta, não é por aí!

E fará com que recue o trecho inteiro para recuperar cada paralelepípedo, apesar de ser mais fácil continuar indo em frente.

O ideal é dispensar o GPS ao transportá-la. Para não causar sofrimento com distrações. Para não criar conflito. Para não fragilizar os ânimos de uma senhora que já decidiu o que quer da vida.

Ela já perdeu o pai, já perdeu a mãe, não deseja perder mais nada.

Não convém iniciar competições com quem tem 86 anos.

Dona Maria exerce uma atenção plena por seu berço, uma devoção por sua origem. Não desliga seu radar, sua antena nem por um minuto. Observa seu entorno como se fossem pintas de nascença em seu corpo. A janela do carro é uma vitrine de seus passeios.

Ela realmente reza para estar logo em casa, mas não prescinde de suas vias amadas, palmilhadas há décadas.

Que os condutores entendam a importância do momento: se possível, elogiem o traçado, confessem que essa opção é bem melhor, que aprenderam um percurso novo.

Respeitem o que o outro sente. Respeitem suas escolhas.

A existência segue as estradas que carregamos por dentro.