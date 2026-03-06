O adversário do Inter não é o Grêmio

Os torcedores farão o vulcão da Padre Cacique eclodir. Renan Mattos / Agencia RBS

O colorado é alucinado. Não tem uma peça faltando na cabeça, mas um parafuso solto no coração.

Loucamente passional. Adoradamente selvagem. Obsessivamente disponível. Não há como domesticá-lo com argumentos plausíveis.

Seu time perde de 3 a 0 na primeira partida da final do Gauchão, e de que maneira ele responde? Enchendo o Beira-Rio no domingo seguinte.

São mais de 40 mil pessoas fora da caixa, querendo o bi estadual, enfrentando prognósticos, convocando milagres, rezando por uma reação inédita e absurda, fardadas desde o meio-dia, em concentrações com amigos no Parque Marinha, tremulando as bandeiras como quem implora aos céus e aos ventos por uma tempestade de bolas na rede.

É História, com H maiúsculo, quando jamais aconteceu antes, quando não há nenhuma perspectiva de virada, quando a razão joga no lado contrário, quando a esperança já chega encharcada do pessimismo da realidade. Trata-se do caso deste clássico. Nunca foi revertida uma vantagem tão folgada.

Entretanto, o fanático não está nem aí para as estatísticas. Confia mais no sobrenatural do que na matemática.

Era para ser um amistoso de entrega passiva de faixa, de volta olímpica tricolor na casa do adversário e, de repente, surge essa mobilização atípica, estranhíssima, emocionante.

Uma atitude é comparecer ao estádio com chances de taça; outra, muito diferente, é ir sabendo que dois a zero não serve, que três a zero ainda leva aos pênaltis, que quatro a zero é o resultado ideal – porém raríssimo na trajetória do embate –, que tomar um gol significa recalcular e começar a odisseia e o calvário de novo, sem sair do lugar.

Maior do que a rivalidade, maior do que a tensão entre os dois clubes, o combustível para uma proeza dessa magnitude, para a crença no impossível, vem sendo a injustiça. Nada une mais um grupo do que erros consecutivos e incompreensíveis de arbitragem.

O Inter não atuará contra o Grêmio, e sim contra as falhas dos juízes, contra o sistema, contra o campeonato, que parece ter consagrado um campeão por antecedência.

Não é contra o Grêmio, mas contra seu favoritismo acachapante, contra a cabine do VAR, contra os áudios do VAR, contra as narrativas de que ninguém foi prejudicado na Arena, contra o olé cantado pela massa azul no início do segundo tempo, contra a soberba, contra as risadas de escárnio, contra a flauta prévia, contra os acasos e as imperfeições humanas, contra o mundo.

O heroísmo descende da exclusão. Os humilhados costumam ser exaltados.

O Grêmio não é só o favorito, é o preferido.

Como filhos bastardos da competição, os torcedores farão o vulcão da Padre Cacique eclodir, derretendo rochas e preconceitos no magma, roncando os tambores, tremendo as arquibancadas, estalando os dentes, com as línguas da lava iluminando os noventa minutos e oferecendo apoio incondicional.

O vulcão é o lembrete de que a Terra aparentemente adormecida continua viva por dentro.