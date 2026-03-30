O acirramento da rivalidade entre os clubes

Atualmente, os times são mais importantes do que a Seleção. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O desencanto com a Seleção Brasileira acirrou a rivalidade dos clubes. Antes, o jogador era, acima de tudo, da Seleção. Nada poderia ser maior. Atingia o auge de representar o país. Assumia nossa esperança de conquista para além da farda que vestia no dia a dia.

Respeitava-se mais o Flamengo por estar sob o escudo do Zico, nosso camisa 10 da Seleção. Não havia tanto ranço com o rubro-negro. Ou o Corinthians por carregar o doutor Sócrates, nosso camisa 8 da Seleção. Dava-se uma trégua à rejeição alvinegra. Ou o Atlético Mineiro por reunir Éder, Reinaldo e Luizinho, nossos camisas 11, 9 e 4 da Seleção. Não havia tamanha antipatia pelo Galo.

E assim foi com Romário ou Dinamite no Vasco.

E assim foi na década de 70. Reverenciávamos o Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha e Jairzinho, o Cruzeiro de Tostão e Nelinho, o Timão de Rivellino.

Todos que trajavam o manto nacional ganhavam imunidade. Pagava-se, inclusive, o ingresso pelo espetáculo de seus dons: a finta, a cobrança de falta, o calcanhar, o peixinho na área.

Gremistas e colorados se aliavam milagrosamente pelo mutirão verde e amarelo. Basta lembrar que o lateral-esquerdo Everaldo, do Grêmio, desfilou em carro aberto em Porto Alegre, logo após o tri em 1970 no México, e recebeu ovação unânime.

Não se vaiava aquele que lutava por nós.

A população parava o que estava fazendo para acompanhar amistosos do Brasil. Hoje é somente uma partida como qualquer outra. Não provoca mobilização. As pessoas simplesmente não aguardam sua transmissão. O plantel de Carlo Ancelotti duelará com a Croácia na noite desta terça-feira (31), em Orlando, nos Estados Unidos, num remake da eliminação de 2022, e não inspira entusiasmo. Nem parece que faltam dois meses e meio para a Copa. Nem parece que é ano de Copa.

O endividamento da gestão do futebol, a malversação dos recursos e a evasão precoce dos atletas ao exterior culminaram numa pasmaceira emocional, numa neutralidade atípica diante da apresentação canarinho, demovendo a prática do fair play dos nossos campeonatos, essa cortesia, esse desconto, esse cavalheirismo de nossa parte.

O ostracismo aconteceu aos poucos. A Seleção chamava atenção como palco dos craques que integravam os times brasileiros. Depois, passou a atrair o interesse pela chance de testemunhar o talento dos craques que atuavam fora, como Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Kaká. Em seguida, o processo de banalização avançou a tal ponto que ignoramos a escalação. É possível que o brasileiro conheça um a um dos titulares da Argentina ou da França, e nem metade da nossa formação.

As torcidas dos clubes começaram a se odiar de modo agressivo porque não temos mais ídolos em comum defendendo a bandeira. Não há para quem torcer ou vibrar, a não ser o seu próprio time. A paixão migrou para a obsessão clubística.

Atualmente, os times são mais importantes do que a Seleção Brasileira. A Data Fifa é celebrada como um intervalo para o calendário apertado de disputas nacionais, festejada como uma oportunidade para treinamento.

E não é só porque antigamente contávamos com hegemonia, e vencíamos mais do que perdíamos. A constelação de 82, por exemplo, é uma das seleções mais amadas da história, e não levantou a Jules Rimet, sequer chegou a uma final. A geração de Falcão é inesquecível, apesar de não ter sido campeã.

Vários fatores contribuíram para o descrédito: os escândalos da CBF; os salários astronômicos das promessas, que ficam milionárias em seu primeiro contrato, não mais na aposentadoria; o descaso com as convocações.

Já existiu uma época em que se exigia cantar o hino de cor. Permanecíamos vidrados na telinha para ver se nossos desportistas mexiam ou não os lábios. Agora esperamos apenas seriedade.