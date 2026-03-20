Não dizer “eu te amo” também é uma forma de resposta

Leitora vive um relacionamento de um ano, mas ainda não ouviu – nem disse – “eu te amo”. Ela sente vontade de se declarar, mas hesita ao perceber que o parceiro ainda mantém vínculos emocionais com a ex.

Está vivendo um amor em construção ou apenas ocupando um espaço provisório enquanto ele não supera o passado? Entre sinais de indecisão e uma relação que não se assume plenamente, ela escreveu ao Carpinejar em busca de clareza.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

Leia a opinião do colunista:

No Desafio Sentimental desta semana, o casal está há um ano junto e ainda não se falaram o “eu te amo”. E ela sente vontade, mas tem receio, porque o seu par continua ainda pensando na ex.

Se você não disse ainda o “eu te amo”, é por algum motivo. Você percebeu que ele não está entregue ao relacionamento. Você também nota que ele não posta a foto de vocês no feed, só nos stories.

Romance dura apenas 24 horas numa postagem. Postar no feed é igual a dizer “eu te amo”. Você se compromete publicamente com aquela história. Você se engaja para que dê certo. O que vocês estão vivendo lembra um purgatório.

Não estão nem no céu, nem no inferno. Estão deixando tudo correr para onde? Para o fim. Porque, se ele stalkeia a ex, se ele continua falando da ex, é que não está pronto para um relacionamento. Ele continua indeciso, e você apenas vem servindo de boia para o náufrago, de uma parada, enquanto ele espera o chamado da reconciliação.

E não podemos cumprir nunca esse papel de step, ou de pronto atendimento, a alguém que acabou de sair de um luto, de um amor. Porque a pessoa, quando ama um outro, trai com facilidade, engana com facilidade, é desleal com facilidade, porque ela tem uma prioridade que não é você.

E pode trocar você a qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer nova composição de fatos e forças. Ele não está com a ex porque a ex não quer estar com ele, não pela vontade dele.

Então, ele está com você enquanto não está com a ex. E você não pode planejar, propor sonhos, estabelecer objetivos com quem não está ali. Com quem é uma meia ausência ou meia presença. Com quem tem uma amizade com você, gosta de você, mas não escolheu você. Quando se ama, você sabe que é amor desde o início. Desde o primeiro olhar. Mesmo que seja embrionário. Mesmo que seja incipiente, você talvez não ame, mas sabe que pode amar.

Porque o amor vai crescendo dentro de você. Você precisa de mais tempo para encontrar aquele amor que já está em você. O amor não vem num passe de mágica com o tempo, com a intimidade. Pelo contrário, quando você não ama desde o início, você fica cada vez mais tenso e mais culpado por não amar.

A minha esperança é que você também não ame, porque você já sentiu que está sozinho. Amor, quando não é recíproco, não é amor, é apenas um plano de intenções.