Namoro de antigamente

Namoro atual é instantâneo, diferente das décadas passadas marcadas por bilhetes, fitas cassete e encontros supervisionados. André Kertész / Instagram

Namorar hoje depende de um clique. Nem precisa de palavras.

Eu testemunhei várias eras e entreveros românticos, de ciclos penosos de conquista.

Quando pedíamos a mão aos pais – e talvez os pais quisessem e a filha não, ou a filha quisesse e os pais não –, protagonizávamos a história de Romeu e Julieta, reencenando a briga entre Montéquios e Capuletos. Sofríamos com a incompreensão de todos e movíamos uma revolução de costumes.

Representava um período em que saíamos cedo de casa, a partir dos 16 anos. Já casávamos, já tínhamos filho, antes mesmo da formação concluída ou de um emprego garantido. Seguíamos decisões impensadas, como loucos de pedra, loucos de cara. Apressávamos a emancipação para ficar com alguém.

Houve também uma fase em que namorávamos no sofá, com um irmão no meio, segurando vela e servindo de constrangimento para não se passar dos limites. O agregado acompanhava no passeio à sorveteria, para assegurar que o casal jamais estivesse sozinho.

Anterior à campainha e ao interfone, existia o namoro no portão, quando as ruas não se mostravam tão inseguras e tensas. Permanecíamos por horas a fio conversando na beira da calçada, de pé, rindo e procurando o prêmio de entrelaçar os dedos.

Assim como aproveitávamos o carro emprestado dos pais para ir a um morro. Aquele que fez romance num Fusca, ou num Opala, ou num Corcel, ou num Escort, tornou-se ninja do improviso: reclinar o assento, defender-se do câmbio, não bater a cabeça no teto, escorar-se no vidro. Só quem viveu sabe a que me refiro: um envolvimento nada cômodo, totalmente cômico, com pernas embaralhadas como um polvo gigante. O mistério e o perigo público aumentavam a paixão. Não se pagava motel.

Um dos recursos para driblar os arapongas se desenvolvia no escuro do cinema. O convite se valia de uma indireta. Você começava a aproximação colocando o braço em volta dos ombros da pessoa de quem gostava, aguardava a reação, esperava minutos de afirmação consensual e encostava bochecha com bochecha. Com o calor, ganhava coragem para virar a face e tentar um beijo na boca. Não assistia ao filme. Muitos deixavam a sala sem nenhuma noção do que se tratava a trama.

Na ausência do celular, a comunicação para confessar a sua preferência por um colega ou conhecido se desenrolava por bilhetes no bar ou nas reuniões dançantes.

No breu das festas, o flerte acontecia com caneta Bic e guardanapos, nos quais você declarava interesse por alguém do seu círculo com mensagens ingênuas.

Quando dançavam juntos, surgia a chance definitiva. O ritmo iniciava com os braços esticados como tábuas, numa coreografia distante. Logo que a canção corria para o desfecho, você buscava pousar o rosto no cangote. A senha do match estava no cangote. Se conseguisse chegar ao perfume da pele, sonhando de olhos fechados por breves momentos ali, os lábios certamente se tocariam ao engatar a terceira música consecutiva no salão.

Alguns usavam a correspondência tradicional, com papel aromatizado, debaixo da porta ou entregue dentro de um caderno, mas a maioria preparava fita cassete para quem amava. No aparelho três em um, gravava-se uma coletânea de love songs das estações de rádio, cortando a voz do locutor que sempre aparecia com a propaganda da emissora nos refrões.

Escrevia-se apenas um lembrete na caixinha transparente: “para ouvir sem ninguém por perto”.

As cartas de amor eram musicadas, trinta minutos de cada lado. As baladas traduziam o que não se falava frente a frente.

Não se ousava dizer “eu te amo”, por receio de levar um fora ou ser debochado pela turma de amigos. Largávamos a lembrança e dávamos as costas, com o nosso coração na garganta.

Diante do silêncio e do contato visual evitado na semana seguinte, a playlist se convertia em material amargo da nossa própria fossa.