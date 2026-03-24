Mimar ou educar

Você não pode dar tudo o que o filho deseja: isso é mimar.
Você precisa ter a coragem de mostrar que o filho não pode tudo: isso é educar.
Você estragará a educação se não ensinar a falta, a nostalgia, o desapego, o vazio, a perda, o adeus, o silêncio.
Ser adulto é também respeitar o não, entender o não, admitir que a sua liberdade significa responsabilidade.
É bom que a criança se frustre um pouco, que se decepcione algumas vezes, que conviva com as restrições. Viver não é para amadores, menos ainda para acomodados. A superproteção apenas cria monstros das compensações materiais.
É necessário oferecer tempo para o rebento absorver os limites, no lugar de oferecer presentes. Pois, sempre paparicado, é bem provável que passe a acreditar que é capaz de comprar a justiça, o amor, a amizade.
Há uma história de Kafka, o escritor tcheco de A Metamorfose, que ilustra a gradual aceitação das dificuldades.
Ele estava lendo o jornal no banco de uma praça quando escutou, ao fundo, uma menina aos prantos porque havia extraviado a sua boneca.
Ficou tocado pelo desespero sincero. Ela gritava mais do que chorava. Usava o próprio choro seco para chamar a boneca, jurando que esta ouviria e voltaria correndo.
Nem recorria às lágrimas para não deixar de procurar sequer por um minuto.
Kafka parou o que estava fazendo e se dispôs a ajudar na expedição. Reviraram canteiros, brinquedos, arbustos, chegaram a observar o alto das árvores e fracassaram no resgate. Despediram-se com o fiasco de não controlar os desígnios da vida.
O autor mal dormiu à noite. Acalmou-se quando teve a ideia de escrever uma carta como se fosse a boneca.
Na manhã seguinte, na mesma praça, ao ver a menina com a babá, disse que trabalhava como carteiro de bonecas e entregou um envelope.
Na folha com letra tremida, a boneca pedia desculpas por não ter avisado, perdão pela ausência repentina, e contava que havia recebido um convite para viajar com outras bonecas pelo exterior e não caberia recusar.
Ao longo de semanas, Kafka sempre levava uma carta nova, com a boneca anunciando em que país se encontrava e descrevendo o que vinha aprendendo com cada desafio, com cada idioma, com cada cultura.
Depois de um mês, a menina tornou a se entristecer. Falou que morria de saudades de sua filha, que ela já havia permanecido por muito tempo fora.
— Não quero mais cartas, quero a minha boneca.
Então, não restou a Kafka senão arranjar uma boneca.
Quando ele a ofertou, a menina, que de boba não tinha nada, rejeitou a substituta.
— Não é a minha boneca, você está me enganando!
Kafka, com toda a paciência, aproximou-se dela, olhou firme em seus olhos, segurou as suas mãozinhas e explicou:
— Ela rodou o mundo, conheceu pessoas, amou, dançou, divertiu-se, alcançou a plenitude de suas experiências, realizou seus sonhos, conseguiu se virar sozinha, e você achava que ela não se transformaria?
A menina acolheu a realidade possível e se transformou junto com a boneca, carregando-a docemente em seu colo.