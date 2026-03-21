Marlon! Marlon! Marlon!

O lateral do Grêmio, Marlon, manteve uma postura tranquila diante do apoio dos torcedores. Duda Fortes / Agencia RBS

Eu estive em duas cidades na sexta-feira (20): Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

E todos, muito longe da capital gaúcha, só comentavam sobre a lesão do lateral-esquerdo Marlon, durante a partida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira (19), na Arena, no triunfo do Grêmio sobre o Vitória. Um dos destaques da temporada, vivendo seu melhor momento desde que chegou à equipe em abril de 2025, fraturou o tornozelo direito.

— Você viu? — me interrogavam.

Na verdade, poucos tiveram coragem de olhar o lance. Mas ninguém passou imune diante de sua monstruosa dor.

Aos 25 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio batia o time baiano por 2 a 0 e alcançava 11 pontos e o G7 no Brasileirão, Marlon dividiu uma bola com Erick. A perna direita do lateral ficou presa no chão. O pé dele simplesmente virou, girou por inteiro, quase a pender fora do corpo.

Acionou-se uma ambulância na hora.

Colegas como Willian não suportaram a visão e enfrentaram uma crise de choro no gramado, num gesto impulsivo de extrema identificação, com o medo da interrupção cruel e injusta de uma carreira de repente, o que felizmente não aconteceu.

Imagino o calafrio que sentiu sua mãe, Marli, que estava no estádio para prestigiar o filho.

A cena lembrou o choque que foi a contusão do atacante Ronaldo em 12 de abril de 2000, na final da Copa da Itália entre Inter de Milão e Lazio. Ronaldo tentou um drible desconcertante e seu joelho direito dobrou, provocando a ruptura completa do tendão patelar. A imagem do Fenômeno caindo e berrando correu o mundo. Era difícil acreditar em sua recuperação. Transcorridos dois anos de reabilitação e três cirurgias, sua extraordinária superação culminou na Copa do Mundo de 2002, onde se consagrou como artilheiro com 8 gols e se transformou em protagonista na conquista do pentacampeonato pelo Brasil.

Na paralisação de sete minutos, a torcida tricolor deu uma das maiores demonstrações de solidariedade que o futebol já testemunhou a um jogador lesionado: começou a gritar o nome do atleta.

Qualquer um se arrepiou com o uníssono “Marlon”. O cântico suspendeu a perplexidade, o susto, o pesar, impondo uma corrente de compaixão nunca presenciada antes na arquibancada. A multidão o carregava nas cordas vocais, incentivava a sua resiliência, conclamava-o a não desistir, alimentava a sua garra.

Naquele instante, era mais do que esporte, era mais do que um jogo, tratava-se de um ato heroico de confiança: cada um parecia se comprometer a estar ali, no mesmo lugar, aguardando a sua volta, tornando-se fiador da esperança.

Após a cirurgia no Hospital Moinhos de Vento, o seu retorno é estimado em cinco meses. O canhoto, autor do golaço no Atlético-MG, aos 28 anos, agora precisará da paciência dos gigantes.