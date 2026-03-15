Hormônio da generosidade

Com um prato de salada, selamos uma amizade, o desconhecido e eu. Carlos Macedo / Carlos Macedo

Viajei a Blumenau (SC) para conduzir uma palestra destinada às lideranças da Hering.

Meus intervalos são estranhos, já não mantenho uma rotina tradicional de refeições. Posso tomar café da manhã às 3h da matina ou jantar às 17h. Tudo depende dos horários dos eventos e dos voos. Eu me encaixo nas brechas da semana de estrada.

Lá estava eu almoçando no hotel às 11h20min, antes de partir de carro por 50 minutos em direção ao aeroporto.

Do imenso cardápio, escolhi um filezinho com batatas à dorê e dispensei o vinagrete. Solicitei uma salada à parte para quitar o pedágio da proteína.

Já estava comendo quando alguém se sentou à mesa ao lado, e ouvi uma voz masculina repetindo literalmente o meu menu, inclusive com a retirada do vinagrete.

Não costumo invadir a privacidade dos demais clientes, mas, como estávamos sozinhos naquele restaurante, naquela hora inusual, a mensagem veio nítida para mim.

Seria meu sósia, meu duplo?

Não era. Eu me apresentei:

— Prazer, Fabrício. Eu pedi exatamente o mesmo que você.

— Prazer, Guilherme. Que coincidência para um cardápio com tantas opções.

Pareceu-me um sujeito simpático.

Fui assaltado por um impulso:

— Veja só, chegou um balde de salada para mim. Ainda nem toquei nela. Você poderia cancelar a sua e repartir comigo. Daí não precisa mais pagar a sua. É meu convidado da salada. Que tal?

Ele matutou a possibilidade com o olhar perdido e me respondeu:

— Agradeço a gentileza. Mas aproveite a sua salada, é muito boa.

Eu insisti, embora não seja comum oferecer uma salada para um desconhecido.

Ele me questionou:

— Você se sentirá melhor se eu aceitar?

Ele me deixou uma grande pergunta. A generosidade é um dos poucos atos recíprocos da vida. Quem faz o bem tem o bem de volta. Aquele que ajuda recebe uma injeção de ânimo e leveza. Fica de bom humor ao se perceber útil e atento. É tão impactado positivamente pelo gesto quanto quem é amparado. Ambos se melhoram e melhoram o mundo numa fração de conversa.

A generosidade libera um hormônio, a ocitocina, produzida no hipotálamo, aumentando a confiança e o comportamento solidário. Aciona a “alavanca da empatia” no cérebro.

Se praticássemos uma atitude altruísta por dia, além de colaborar com o outro, reduziríamos o nosso próprio estresse.

Raciocinei sobre isso em silêncio para dar o meu veredito:

— Sim, eu me sentirei melhor.

Ele acenou afirmativamente com a cabeça, riu, e então lhe separei metade da minha salada em um novo prato.

Selávamos uma amizade por algumas peças de alface, rúcula e tomate. A horta nos unia.

Levantou-se, despediu-se e seguiu o seu caminho.

Depois de acertar a conta, comentei com o garçom:

— Que pessoa agradável esse Guilherme.

O garçom me explicou: