Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

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Escrever à mão

Você não se comunicará apenas; sentirá cada frase, assimilando o texto com o dobro de rapidez do que no computador ou no celular

Fabrício Carpinejar

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