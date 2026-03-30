Conjunto da obra

A partir de certa idade, seu intestino vira um segundo coração. GEORGIY DATSENKO / adobe.stock.com

Eu estava com a família numa hamburgueria. Tirei o pão do sanduíche, ofereci os acompanhamentos para os filhos, fiquei com a carne, o tomate e o alface usando os talheres. O garçom me olhava com compaixão. Não sou o predador de antigamente. Minha esposa me incentiva: “parabéns!”. Só ela me entende, só ela percebe o dilema que enfrento, o custo pessoal dessa atitude mínima de máxima abnegação e renúncia.

Por isso, eu a amo com veemência. Beatriz luta pela minha longevidade tanto quanto eu.

Se a humildade não vem antes, chega com a maturidade.

Você se vê imensamente frágil. Tudo é medido. Não pode mais extrapolar no glúten, na lactose, na glicose, na gordura. Um banquete é capaz de levá-lo a dias consecutivos de cólica. Comer demais equivale a beber demais. A alimentação desenfreada possui os mesmos efeitos devastadores de uma bebedeira, idêntica ressaca.

Seu intestino vira um segundo coração. Ele decide seu humor, sua disposição, sua força de vontade.

Você já raciocina, na hora do almoço ou do jantar, o que irá sofrer depois, e evita correr riscos. Diante dos incômodos hipotéticos, a prevenção substitui o prazer efêmero.

Prefere a salada, o peixe ou o frango para não passar mal. Uma noite de sono é mais proveitosa do que sua festinha calórica.

Você conversa com os pratos: vale a pena?

Lembra os cinco comprimidos que toma matinalmente. No começo eram dois, as cápsulas somente aumentam.

Você se torna seu próprio adversário. Aprende a moderar sua gula, ao invés de transferir seus problemas sociais para a saciedade do chocolate.

Não receberá medalhas. Não receberá troféus. Ninguém recordará seu menu contido.

Suas vitórias são anônimas e discretas. Vencer a batata frita. Vencer o milk-shake. Vencer o que você mais gosta. Ou seja, não pedir. Assistir aos outros, sem limites, deliciando-se com seus sonhos de consumo em sua frente.

Para viver bastante, algumas alegrias devem morrer

Não há como se entregar para a inveja ou para exceções. Agora o médico sabe, os laboratórios sabem, o sangue sabe: existe uma série de exames provando que seus índices se encontram acima do normal. Não tem como esconder. Não tem como seguir impune.

Para viver bastante, algumas alegrias devem morrer.

Recomenda-se intensificar o apoio mental nas dietas. A dieta é um adeus a um modo de ser.

Não adianta sair injetando canetas emagrecedoras.

Não é um caso apenas para o nutricionista, mas para o terapeuta. A alma precisa carregar o corpo durante as mudanças. Para acolhê-lo e admitir suas transformações.

É extremamente difícil modificar os hábitos, manter a disciplina.

Sua cabeça é seu guia. Depende de mais sessões no divã, de meditação, de controle para não entrar no jogo de compensações, de cuidado para não ser vítima da depressão ou da ansiedade. Ao ajeitar o lado físico, o lado psicológico se confunde.

Atravessar os 50 anos é quitar a conta pelo conjunto da obra, por uma existência inteira de excessos.