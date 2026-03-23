Beco sem saída da automação

Não há mais nenhuma interação com alguém de verdade. Imperam robôs mandando emojis, simulando intimidade. Elenabsl / Adobe Stock

Quando eu preciso acessar minha conta no Gov, sinto calafrios. Só uso o celular, e ele solicita um código, exigindo que eu empregue dois aparelhos para entrar.

Já aprendi a recorrer ao navegador e ao aplicativo ao mesmo tempo. Mas imagina o que sofre quem é menos escolado, como eu, nos macetes tecnológicos?

Aquilo que é para ser fácil, concentrando os serviços num único local, converte-se numa simultaneidade que requer malabarismo mental.

Não acho um funcionário para me instruir. Assim é hoje com bancos, com operadoras, com qualquer atendimento.

Sou fã dos clubes de assinatura: moda, beleza, vinhos, livros.

Fui me inscrever em um deles. Queria estender os mimos aos meus filhos, em outros endereços que não o meu.

Não venho conseguindo pela maldita automação. Não há com quem conversar para efetuar a minha encomenda, que foge do habitual.

Escrevi à empresa pelo WhatsApp, e me deparei com um labirinto de cinco opções.

Tentei todas. Jamais aparece um atendente. Não existe jeito de explicar que é para presente. O menu inicial volta e não mudo de lugar.

Enviei um e-mail. Não é que surgiu uma redação padronizada idêntica à que recebi pelo WhatsApp? Repliquei o e-mail e não ganhei a honra de uma resposta.

Arrisquei o inbox do Instagram, e tampouco vingou.

“Agradecemos sua mensagem! No momento, nosso atendimento e suporte não são realizados por aqui.”

Não há nenhum telefone fixo. Não há mais nenhuma interação com alguém de verdade. Imperam robôs mandando emojis, simulando intimidade.

O atendente virtual apenas exibe nome, não exibe sobrenome.

Eu ansiava por uma voz humana. Uma voz que escutasse as minhas demandas e providenciasse as particularidades dos meus pedidos, que não me oferecesse um beco sem saída de alternativas. A sensação era que eu jogava Ludo e terminava vítima do azar dos dados, retornando casas sucessivas até a largada.

Não devemos prescindir do contato pessoal, da solução personalizada das nossas questões, de uma equipe de plantão capaz de socorrer quando nada mais funciona. Somos uma colmeia carente de cuidados.

A automação tem limites. Resolve muito, mas não tudo. Enfrentamos situações que não cabem na lógica do protocolo. Nem toda eficiência abarca o imprevisível. A tecnologia organiza as relações, porém não traduz o afeto.

Isso me fez entender por que houve aumento de golpes. O golpista acaba sendo uma rara presença em época de fria tecnologia. Torna-se real e palpável, pois os canais de diálogo são artificiais. Ele se aproveita do vácuo da incomunicabilidade, das dúvidas e da dificuldade de buscar uma informação, e se mostra gentil e preocupado, procurando aplacar a ansiedade e apresentar resultados. Pena que é extorsão. Inclusive para reclamar da fraude, você não encontra uma viva alma nos meios autorizados.

Que mundo invertido é esse, em que o indivíduo é o golpe e a IA é o veículo oficial?