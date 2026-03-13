Até quando devo aguentar quem se recusa a se tratar?

Leitora relata que não aguenta mais o relacionamento porque a outra pessoa inicia tratamento, interrompe, volta a tratar e interrompe novamente. Diante de explosões, desequilíbrios comportamentais e surtos frequentes, ela diz que já não se considera emocionalmente estável o suficiente para suportar esse ciclo.

Se o casamento promete permanecer junto na saúde e na doença, até que ponto é possível sustentar o amor quando quem sofre não assume de fato o compromisso com o próprio tratamento? Entre o sentimento de responsabilidade, o desgaste emocional e o medo de desistir de alguém que ainda ama, surge a dúvida: é egoísmo ir embora ou um limite necessário?

Confusa com a própria decisão e com a culpa de talvez precisar partir, ela escreveu ao Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

Leia a opinião do colunista:

Leitora diz que não aguenta mais o relacionamento porque a outra pessoa faz tratamento e para, faz tratamento e para. E ela diz que não se julga estável o suficiente para aguentar o processo de explosões, de desequilíbrios comportamentais, de surtos.

Existe aquela frase dita no altar, que devemos ficar juntos na saúde e na doença. Concordo. O amor é para o sol e para a tempestade. Mas depende que a outra pessoa queira se tratar.

É importante, é imprescindível, que ela queira se tratar. É um pré-requisito para ficar com alguém que tem algum desequilíbrio, tem alguma dificuldade, é bipolar, é borderline, depende de medicação, depende de acompanhamento.

Não tem como seguir um relacionamento sem que a pessoa queira o equilíbrio, queira a sua saúde. Porque você estará sempre se preocupando pelo outro, sempre pensando pelo outro, sempre apagando incêndios pelo outro.

Se a outra pessoa tem essa intenção – vou melhorar, vou buscar quem possa me ajudar. Você não merece ficar sofrendo com meus extremos, com meu destempero, com a minha grosseria, com a minha mudança de humor.

Quando existe essa predisposição, o amor funciona. Porque todo mundo tem algum defeito, todo mundo tem algum fundo psicossomático, mas é preciso não se entregar a essa condição passivamente.

E talvez venha daí a despedida mais dolorida, que é se despedir amando de alguém. Você ama alguém, mas a outra pessoa não oferece instrumentos de compatibilidade e de convivência.

É impossível conviver com aquela pessoa. Por mais que você queira, por mais que você tente, por mais que você se esforce, serão tentativas em vão, e você precisa tomar essa decisão de não ficar junto, mesmo gostando.

Porque aquela pessoa interditou a sua existência. Você não consegue fazer mais nada, tudo é sempre tentar um dia bom num relacionamento absolutamente tumultuado.

Você não tem paz no caos. Você precisa aprender a ficar sozinho porque não consegue mais ficar junto daquela pessoa.