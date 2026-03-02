Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Óbvio ululante 
Opinião

450 será lembrado como o Gre-Nal do óbvio

Saímos uma vez do Z4, mas o Z4 não saiu de nós

Fabrício Carpinejar

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