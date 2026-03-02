450 será lembrado como o Gre-Nal do óbvio

Nossa realidade é um pesadelo de olhos abertos. Jeff Botega / Agencia RBS

O favorito cantado por ambos os lados foi o favorito, com atuação de gala do novo artilheiro de Deus, Carlos Vinícius (herdeiro de Baltazar). A desconfiança com o VAR se confirmou com a não marcação da falta em Ronaldo no gol do Amuzu (o que esperar da escalação de Daniel Nobre Bins como árbitro de vídeo depois do tumulto do clássico 444?). A zaga do Inter se consagrou como uma peneira, numa das piores formações das últimas décadas O Colorado patenteou uma jogada ensaiada para o contra-ataque adversário na sua própria cobrança de falta Bernabei conseguiu a proeza de escolher ser expulso e permitir o gol ao mesmo tempo Luis Castro botou Paulo Pezzolano no bolso e o fechou com zíper Mais uma goleada histórica tricolor, com o agravante de ser numa final. O olé da torcida começou no início do segundo tempo

Já podem confeccionar a faixinha azul de campeão. Não desperdicem plástico com uma outra hipótese. A vantagem vermelha construída para decidir em casa converteu-se em amistoso. Agora nem o Gauchão, nossa única possibilidade moral de caneco no ano, existe mais. A facilidade até a final despistou a nossa precariedade.

Quem dera que o fiasco tivesse se restringido ao 3 a 0 deste 1º de março. Tudo já está desenhado na submissão psicológica demonstrada no Brasileirão. Valorizar derrota para o Palmeiras ou empate para o Flamengo, sob a alegação de que lutamos de igual para igual, era atingir o extremo do apequenamento. Esse complexo de Cusco vai nos levar mais rapidamente para a Série B.

É uma visão tacanha de clube mediocrizado.

Não dá para acreditar que temos só dois pontos no Brasileirão por causa da tabela difícil, que um dia vamos engrenar. Transcorreu assim em 2025. Cópia cuspida e escarrada. Tivemos a pior largada desde 2007, mas partimos da crença de que enfrentávamos os favoritos ao título e que logo emendaríamos vitórias. Houve inúmeras paradas, inclusive de um mês para o Mundial de Clubes, e não testemunhamos reação, apenas reproduzimos os mesmos fracassos com uma série de goleadas. Jurávamos que o tempo de treino, num calendário apertado, nos colocaria de volta no páreo. Não aconteceu. Apenas escapamos do rebaixamento, por milagre, na derradeira rodada.

Caminhamos a passos largos para concretizar o trauma. Não paramos de justificar os tombos, seja porque não tínhamos os titulares, seja porque o adversário dispõe de um plantel milionário.

Ou alguém supõe que iremos vencer o Atlético Mineiro longe de Porto Alegre? Talvez possamos acumular, na mais promissora das hipóteses, três pontos em 15 disputados no nacional, sem nenhuma vitória.

A verdade é que o Z4 não é mais uma exceção, tornou-se o nosso endereço, vem sendo o nosso lugar favorito. Saímos uma vez do Z4, mas o Z4 não saiu de nós. Por mais esforçada que seja a equipe, segue a base que, há dois meses, terminou a competição na décima sexta posição.

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No Brasileirão anterior, o Inter sofreu 57 gols em 38 rodadas, atingindo a mais lamentável média de nossa história nos pontos corridos. Em toda a temporada, em 62 confrontos, o Inter foi vazado 79 vezes. Quais as mudanças feitas para remediar a situação? Vender Vitão, nosso melhor zagueiro. Não é incrível? Se era ruim com ele, muito mais trágico sem ele. Não houve reposição à altura. Ele dependia de um companheiro, e ficamos sem ninguém.

Eu pensei que não penaríamos, que tínhamos aprendido a lição com o medo. Eu me enganei redondamente. Gauchão não é borracha para apagar mais nada, mas sequer alcançaremos essa escrita regional.