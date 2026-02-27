Zona da Mata mineira pede socorro

A Zona da Mata experimenta uma situação de calamidade. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O Brasil é dos contrastes.

Enquanto assistíamos às provas de resistência do reality show BBB 26, uma cozinheira se manteve por três horas agarrada a um poste, no meio da mais violenta enxurrada em Ubá (Minas Gerais).

Só que Edna Silva, 56 anos, não estava lutando por um prêmio de R$ 5 milhões, mas por sua vida. Para voltar a ver seus dois filhos. As paredes de sua casa desabaram pela enchente que assolou a cidade. Assim como as de seu restaurante.

Ela não conseguiu salvar seu companheiro, Luciano Fernandes, 50 anos, que não suportou a fúria das águas. Tampouco seus cachorros.

Mas não pensava em nada, não era capaz nem de se emocionar, nem de chorar, nem de se enlutar. Unicamente se concentrava na força dos braços. Ela abraçava a si mesma a partir daquele poste. Um abraço do mais longo desespero.

Ela não sabia nadar. Evitava se mexer. Havia sido arrastada a 60 metros do seu lar e se segurou onde podia.

Como estava perto da rede elétrica, tinha receio de ser eletrocutada. A correnteza funcionava como um liquidificador em seus pés, com uma tração difícil de conter, atraindo-a para um redemoinho que seria irremediável.

Ela observava, sem reação alguma, seus objetos e pertences de uma existência inteira boiando e indo embora.

Permaneceu ali até ser resgatada, coberta de lama e subitamente deserdada. Ela é uma das 1,2 mil pessoas desalojadas que perderam tudo o que possuíam.

A Zona da Mata experimenta uma situação de calamidade, dependendo de milagres e gestos heroicos de superação física e psicológica.

Já são 68 mortos pelo excesso de chuvas na semana – 62 em Juiz de Fora e seis em Ubá – e a Defesa Civil ainda procura por desaparecidos.

Juiz de Fora enfrenta o mês mais chuvoso de seus últimos 65 anos, com índice pluviométrico mais de quatro vezes superior ao registrado normalmente em fevereiro.

É uma variação da catástrofe natural que vivemos no Rio Grande do Sul em maio de 2024. No nosso caso, ocorreu a inundação completa de 90% do estado, atingindo 478 dos 497 municípios e deixando um rastro de destruição sem precedentes: mais de 500 mil desabrigados, 185 mortos e 23 desaparecidos. Em Minas, houve um evento equivalente em 1979, considerado um dos maiores desastres hidrológicos do país, com rios transbordando após mais de um mês de chuva intensa, acarretando 246 vítimas.

No infortúnio mineiro atual, a escalada de mortes avança pelos deslizamentos, pelas moradias encravadas nas encostas, que sucumbiram a uma tempestade incessante de cinco dias seguidos. A avalanche irrompe de uma hora para outra, sem chance de socorro.

As ocupações são próximas à jusante do maciço rochoso do morro. E a vegetação do entorno acabou sendo suprimida, logo ela que firmava o solo e distribuía e filtrava a precipitação, atuando como uma espécie de guarda-chuva.

Eu conheço bem a região, estive nas duas localidades para palestras em várias oportunidades. O que mais me dói é que existe um relatório do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), de 2023, que apontava Juiz de Fora como a nona cidade do país com maiores riscos de desabamento, com 129 mil pessoas em zonas de risco. Mostrava também Ubá com uma vulnerabilidade preocupante proporcionalmente ao seu tamanho, com 7,4 mil moradores ameaçados.

Nenhum plano emergencial ou operação mitigante foi feito para reduzir a mortandade. Sequer houve monitoramento.