Voltar por amor não é o mesmo que voltar por conforto

Leitor que se separou da ex-esposa, com quem tem uma filha de dois anos, enfrenta demissão e o luto pela perda do pai e agora deseja retomar a família. Ele questiona se merece uma segunda – ou terceira – chance.

Ele quer a mulher de volta por amor ou busca o conforto da estrutura familiar? Para entender o que está em jogo entre o desejo de reconstruir o romance e a necessidade emocional de recuperar o que perdeu, escreveu ao Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

Leia a opinião do colunista:

No Desafio Sentimental GZH, o leitor quer voltar para a ex-esposa. Eles têm uma filha juntos de dois anos. Ele passou por experiências difíceis, como demissão e perda do pai, e quer retomar a sua família.

A pergunta que ele me faz é se ele merece uma segunda ou terceira chance. Eu devolvo a sua pergunta com outra pergunta: você quer a sua esposa de volta porque você a ama ou você quer a sua família de volta? Tem uma grande diferença.

Você pode querer retomar uma vida para estar mais perto dos filhos, para estar com o lar consolidado, em proteção, segurança, acolhimento. Aí você coloca a família em primeiro lugar e esquece os seus sentimentos, as suas emoções por aquela pessoa.

Esquece o romance, esquece o coração porque você quer ter uma família, mas talvez não ame aquela mulher como antes. Você quer o conforto, você não quer aquele relacionamento. Você pensa na família e em resgatar o que você já teve um dia, mas não em conquistar aquela pessoa, o quanto aquela pessoa, não importando o que aconteça, é tudo para você. Significa cumplicidade, admiração, exemplo, desejo, atração, sonhos, projetos.

Se você deseja voltar para um relacionamento, é para namorar de novo. Não é para retomar aquilo que você perdeu um dia. É se esforçar, é trabalhar, é entender que, por mais que você a conheça, não a conhece completamente.

Tem muito ainda por descobrir. Ela mudou nesse tempo. Ela é alguém novo. Ela aprendeu a se virar sozinha, a ter seus prazeres, suas alegrias, sua carreira.

Isso você precisa ter em mente. Você quer a família de volta ou aquela mulher de volta? Os filhos você não vai perder o contato. Você não precisa voltar para ter os filhos, para se mostrar presente, para ser um bom pai, para ser assíduo, para se preocupar, para ir à escola, para levar a filha à escola.

Não precisa disso. É um projeto de vida ou uma necessidade emocional? Ponha na balança. Meu abraço.