Roseli: a 16ª vítima de feminicídio em 2026

Roseli Vanda Pires Albuquerque foi encontrada estrangulada em Nova Prata. Tribunal Superior Eleitoral (TSE) / Reprodução

Parem de matar nossas mulheres.

Não importa se a pessoa é conhecida ou não, influente ou não, os feminicídios não diminuem sua frequência no Rio Grande do Sul. Foram 11 somente em janeiro, 16 neste ano.

De 2012 a 2025, houve o equivalente a uma vítima a cada quatro dias e uma tentativa de assassinato a cada 31 horas. Pelo andar atropelado da misoginia em 2026, o índice já saltou para uma vítima a cada três dias.

Vamos esperar que seja uma por dia?

O perigo vem de todas as partes, de todas as cidades, do Interior à Capital.

Repete-se a mesma narrativa: nunca é um estranho que mata, mas um ex-companheiro, alguém íntimo, que não aceita o divórcio, numa possessividade selvagem e boçal que dilapida vidas de inocentes e destrói famílias.

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A tragédia se desenha quando não resta mais nenhuma esperança de reconciliação, quando os laços são formalmente rompidos, quando o frete da mudança está agendado, quando amigos e parentes apoiam a iniciativa.

O terror vem da porta dos fundos, de dentro do lar, daquele que dividia a rotina e os horários, e que agora permanece de tocaia, aguardando um momento oportuno para coagir e agredir.

Nem os filhos em comum minimizam os casos — 701 pessoas ficaram órfãs de mãe no RS em cinco anos.

É um ódio à independência feminina que nunca pode ser chamado de amor.

Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47 anos, foi encontrada estrangulada na madrugada deste sábado (21), em Nova Prata, na Serra.

Sequer a sua visibilidade a protegeu do algoz e de entrar para a apocalíptica estatística: ex-vereadora, candidata a vice-prefeita nas eleições de 2024 e atual diretora da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer.

Interrompe-se de modo absurdo e gratuito a trajetória de uma figura no seu auge, que advogava exatamente por essa e outras causas sociais. Tanto que pretendia abrir, no seu município, um espaço de acolhimento para mulheres que sofreram violência doméstica.

Ninguém no Estado é capaz de admitir a sua perda precoce. Trata-se de um luto carregado de incredulidade. A ficha jamais vai cair, porque a presa de um relacionamento abusivo nunca conta com tempo hábil para pedir ajuda. Ainda que hoje já se ofereça o sistema digital de denúncias — Delegacia Online da Mulher —, com uma média anual de 5 mil pedidos de socorro concedidos e 20 solicitações diárias atendidas no Estado.

Das 80 vítimas de feminicídio no Estado em 2025, somente 5% tinham Medida Protetiva de Urgência (MPU).

Roseli deixa um filho de 26 anos e sonhos pela metade.

O principal suspeito é o ex-marido, de quem estava separada havia seis meses, localizado morto ao seu lado.

Não significa só o adeus de uma individualidade, mas também o de uma coletividade que ela defendia.

Seu histórico de realizações não deve ser reduzido a um dado ou a uma inscrição na lápide. Números não doem.