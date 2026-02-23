O redespertar do pão

Economizávamos o pão de olho no que ele seria covertido. nataliazakharova / stock.adobe.com

Na minha infância, os moradores de rua tocavam a campainha para pedir pão velho. Valia como uma senha para solicitar alguma ajuda, qualquer ajuda, o que sobrasse em casa.

Nem sempre significava comida; o auxílio se estendia a roupas e sapatos.

Ninguém se sentia ofendido pela aparição, pela invasão da privacidade. Havia essas figuras folclóricas do bairro que passavam semanalmente, andarilhos que faziam parte do nosso ritual de generosidade.

Não existia a mendicância na sinaleira, a interpelação no trânsito ou nas calçadas.

Além dos nossos visitantes de porta em porta, só os pedintes da igreja, recolhendo o excedente do dízimo com um chapéu.

A expressão “pão adormecido” me levava a acreditar num glúten Branca de Neve, que acordaria depois do beijo.

Realmente, o cacetinho não morria. Desfrutava de inesquecíveis sobrevidas no lar.

Até porque, na década de 70, não era vendido por unidade. Vinha inteiro ou cortado: um quilo, meio quilo, um quarto. E ele se via envolvido por uma coreografia bonita: o embrulho no papel pardo, a quentura suando na embalagem, o cheiro da casca saída do forno escapando pelas dobras, o trajeto de volta ao domicílio com o pacote crocante no antebraço.

Evitávamos o seu desperdício. O que não consumíamos no dia se tornava sobremesa. O salgado virava guloseima.

Minha mãe o salvava da morte. Não deixava de ser um complemento popular da transformação da eucaristia.

Lembro-me do pudim, quando ela batia o miolo no liquidificador com ovos, leite e açúcar, arrematando na fôrma com caramelo.

Lembro-me da rabanada, fatias mergulhadas numa mistura de leite, ovos, açúcar e baunilha, podendo ser assadas ou fritas.

Lembro-me da torta doce de pão, que consistia em molhar o pão numa cumbuca de leite, ovos, açúcar, margarina e bastante coco ralado.

E os restos do sanduíche ainda serviam como matéria-prima para a torta fria do churrasco e o pavê das festas (em substituição aos biscoitos).

Da cesta de vime, o pão seguia para a geladeira. Conhecia duas existências: a da mão e a da colher, a da fome e a do prazer, a da subsistência e a do arrebatamento.

Às vezes, não comíamos tudo de propósito; economizávamos o pão com recheio de queijo e mortadela no café da tarde, de olho no que ele seria convertido.

Da necessidade, alcançamos a autoridade. Reaproveitam-se o alimento, a dor, e a personalidade

Talvez a maturidade seja a transmutação do amargo em doce. As experiências mais difíceis se moldam ao aprendizado. Somos gratos por ter sobrevivido a tantos dilemas.

Da necessidade, alcançamos a autoridade. Reaproveitam-se o alimento, a dor, e a personalidade.

Você sabe o que não quer. Não deseja mais ser útil e corresponder às expectativas. Desapega-se da sua finalidade primeira do reconhecimento e da provação do valor. Assume uma condição mais flexível, mais mansa e confiante. Prioriza a glicose da paz e da felicidade: a qualidade dos momentos.