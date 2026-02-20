O horror da ansiedade

É difícil não agir quando seu amor-próprio se parece ameaçado. Angela / stock.adobe.com

A maior luta não é com o mundo, mas consigo mesmo.

Quem já experimentou uma crise de ansiedade sabe. Nada é automático. Nada é fácil. Nada é simples. É um duelo entre anjos e demônios dentro de você.

Uma viagem de carro, de avião, uma festa agitada, um encontro demorado desencadeiam um cenário de tensão extrema, com suor gelado, taquicardia e boca seca.

Talvez você esteja no paraíso enfrentando o inferno secretamente. Talvez esteja descansando depois de um excesso de estresse e acuse a mudança abrupta de ritmo. A anatomia mecanizada não tolera o descompasso. A paz a que tanto aspirava sufoca, o silêncio que tanto almejava produz desarmonias.

Parar subitamente suas atividades incansáveis o faz adoecer. Não há tempo de adaptação. Você troca o ar-condicionado da alma em 18 graus pela temperatura externa de 40 graus. Entra e sai do frio e do calor.

Você sente o mal-estar e receia que seja um alarme falso, mas também receia que seja seu fim e não deseja subestimar os sintomas.

Fica indeciso entre o escândalo e a omissão, entre a ambulância e o copo d’água.

Ou pede ajuda e corre por socorro, ou tenta domar a tempestade interior com a cara de paisagem, sem denunciar o quanto sofre, o quanto está abalado, o quanto segundos são minutos, minutos são horas.

Não está convicto se o desconforto é físico ou emocional. Até porque o psicológico é tão poderoso que verga seu corpo em gemidos.

O pânico que vem em seguida é solitário, órfão, um abismo em que cabe apenas uma pessoa, sem ponte e sem conexão racional.

É como uma descarga de angústia, uma adrenalina do mal que toma o seu foco de repente, e você não consegue pensar em outra coisa. As portas se fecham, as janelas estão gradeadas, e você depende de um diagnóstico da medicina para ser real de novo. Só quer ter um médico na sua frente, capaz de legitimar o seu estado e oferecer um alívio; só quer ter uma receita, uma posologia e um remédio, algo para segurar na mão, concreto, que espante as agressões subjetivas e terrificantes do inconsciente.

Ainda que procure respirar lentamente, ou se permita um abraço daqueles que você ama, um ombro amigável, ou busque uma distração, a mente já está acelerada e prega peças. Somente traz lembranças duvidosas, dilemáticas, tristes, com fantasias de inferioridade. Você não localiza consolo na memória, pois ela está em curto-circuito, turva, queimando desvalias.

Você precisa do vazio, precisa esperar para ver, precisa não confiar nas miragens, precisa ter fé, precisa aguentar um pouco para logo mudar de frequência, precisa não resolver, precisa entender que, se não aconteceu qualquer incidente negativo no momento, não vai acontecer mais.

Porém é difícil não agir quando seu amor-próprio se mostra seriamente ameaçado.