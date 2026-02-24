Não há quem devolva a vida: três ciclistas mortos, três coroas de flores

O velório de Clarissa Felipetti, 38 anos, reuniu familiares, amigos e ciclistas no Ginásio Municipal de Três Coroas. Fabiana Lemos / RBSTV

Há quem queira culpabilizar as vítimas. Há quem diga que a rodovia não é para bicicletas. Há quem tente inventar uma imprudência das pessoas que perderam gratuitamente a vida.

Não existem desculpas para a brutalidade do atropelamento de Clarissa Felippetti, 38 anos, Isac Emanuel Ribeiro da Silva, 35 anos, e Fernanda Mikaella da Silva Barros, 35 anos, que pedalavam na RS-115, em Três Coroas, no Vale do Paranhana, na manhãzinha de sábado (21). Eles foram mortos covardemente.

A mineira Fernanda trabalhava no setor de comunicação e exportação de uma empresa de calçados. O casal formado por Clarissa, fotógrafa, e Isac, corretor imobiliário, deixa dois filhos órfãos: uma menina de 8 anos e um menino de 6.

É comum ciclistas, devidamente equipados, aproveitarem as ladeiras íngremes e a paisagem arborizada da região serrana para praticarem o esporte. Trata-se de uma agenda conhecida por todos. Tantas vezes passei por procissões deles na estrada e somente invejava o fôlego e o ânimo no circuito. Despertavam em mim o desejo de me cuidar mais, num claro aviso para priorizar a saúde.

O que jamais será comum é um motorista, em estado de embriaguez comprovada e sem habilitação, trafegar pelo acostamento.

O que jamais será comum é a fuga desse mesmo condutor, negando a humanidade mínima e a responsabilidade social de prestar socorro a quem agonizava no asfalto. Acabou descoberto, identificado e preso por um detalhe – ao extraviar a placa do veículo no impacto –, caso contrário talvez conseguisse escapar.

O trio, que realizava o trajeto com frequência, participando ativamente de provas de ciclismo e trilhas de aventura, jamais imaginaria que corria riscos, porque não estava errado, não fazia nada de errado: foi pego com violência, desprovido da possibilidade de defesa, encurralado por um Palio em alta velocidade.

A monstruosidade partiu de um único lado: daquele que não deveria estar dirigindo, que não possuía sequer CNH, que não tinha condições de assumir o volante, com 0,70 miligrama de álcool por litro de ar expelido, o dobro do que caracteriza crime de trânsito.

Poderia ter matado maratonistas. Poderia ter matado moradores na parada, esperando ônibus. Poderia ter matado vendedores ambulantes que se deslocam também com bicicletas. Poderia ter matado crianças que brincam na frente de suas casas, nas imediações. Qualquer um que aparecesse em seu caminho estaria na mira de seus faróis. Qualquer um seria alvo fácil do desatino sob rodas.

Extinguiram-se, de uma hora para outra, a meiguice, a doçura, a prontidão em ajudar, o sorriso aberto, persuasivo e encantador de três amigos.

Nos stories de Clarissa, os familiares sofreram ao acompanhar uma postagem anunciando a felicidade de pedalar. O futuro durou apenas 12 minutos.