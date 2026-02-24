Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Tragédia em Três Coroas
Opinião

Não há quem devolva a vida: três ciclistas mortos, três coroas de flores

Não existem desculpas para a brutalidade do atropelamento

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS