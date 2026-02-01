É correto acabar o casamento porque parceiro não usa aliança?

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

A recusa do marido em usar a aliança obrigou a leitora a encerrar um namoro de um ano e meio. Mesmo convencida de que a postura dele fugia ao combinado do casal, ela ainda se sente culpada e se questiona se tomou a atitude correta ao priorizar sua paz. Em busca de um conselho, ela escreveu ao Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

No Desafio Sentimental GZH, a leitora diz que terminou o relacionamento porque o seu marido não usava a aliança, não queria usar a aliança, evitava de usar a aliança, entre outras inseguranças que ele provocava.

E ela ainda se sente culpada e pergunta: "eu fiz o certo? Eu tomei a atitude correta?" Eu respondo. Todo casal deve ter um código de ética, um combinado. Se moram juntos, nem houve altar, mas moram juntos, e se deram alianças, e se comprometeram a se mostrar um casal com relacionamento sério, não tem sentido um usar e o outro não.

Quem não usa quer parecer solteiro. Quem não usa quer insinuar que o seu romance não é tão sério assim. E seu romance é apenas um namoro casual, uma amizade colorida. Ele cria uma versão dos fatos diferente da que ele acordou com seu par. Daí é malandragem, daí é sacanagem, daí é safadeza.

Porque a confiança, ela depende de um ambiente seguro, de você não ter um comportamento marcado pela duplicidade, pela ambiguidade. Você é casado dentro de casa e fora de casa. Você é casado nas juras privadas e nas declarações públicas. Você não pode ser meio casado. Meio casado é solteiro. Você estará torturando o outro com ciúme, com a possibilidade do ciúme, com essa ideia de que eu sou livre e nada me doma, nada me domestica.

Óbvio que você pode ser livre dentro de um relacionamento, o que não significa que você será irresponsável a ponto de magoar alguém, a ponto de trair alguém, a ponto de ser desleal. A lealdade é exercida no silêncio também. Quando você não deve e não teme. E também quando você não dá chance para sedução, para tirar proveito da ausência do seu par naquele momento. Você fez bem em terminar o que talvez nem tenha começado.