Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Maturidade
Opinião

A idade mais triste de nossa vida, e a mais feliz

A crise do meio do caminho e a lembrança dos dias em que ninguém estava morto

Fabrício Carpinejar

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