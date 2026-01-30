Teste vocacional do lar

O móvel é espontaneidade, enquanto o quarto é planejamento. Jodie Johnson / stock.adobe.com

Quem gosta da família, quem gosta do lar, dorme no sofá.

Tira um cochilo. Uma sesta. Uma pestana. Não vai para a solenidade do quarto.

O sofá é espontaneidade, enquanto o quarto é planejamento. Ele é improviso, enquanto o quarto é ritual. Não se pede licença, não se avisa antes de usá-lo.

O sofá é o altar sagrado de seu descanso, de seu intervalo de existir. O lado afundado delata onde você costuma ficar. Jamais é para se acomodar na beirada ou pela metade. Exige o peso inteiro de sua entrega.

Você deita sentado. Ainda assim, deita.

Não importa se ele já está torto, manchado, com as almofadas sem botões. É seu ponto de reenergização. É sua sala de ser no mundo, para a qual sempre escapa quando dispõe de alguns minutos de sobra.

O modo como a pessoa enxerga o sofá diz muito sobre seu pertencimento.

Quem é caseiro não vive arrumando a casa, tem prazer de estar em casa.

Se você não para nunca no sofá e trata o móvel como uma segunda mesa ou armário, é que não se entende casado.

Não há espaço para uma companhia em sua vida. Não há pista de pouso para o outro permanecer. O coração se encontra em trânsito.

O sofá é, simultaneamente, solidão e namoro, ilha e continente. Ali, você pode oferecer colo ao seu parceiro na hora de assistir a filmes ou programas, puxar uma cobertinha, aninhar-se com ele. E o cantinho também serve para aproveitar um tempo sem ninguém incomodando, para esticar as pernas, reaver o silêncio e arejar as ideias.

A falta de contato com o sofá é pressa, cronômetro, desinteresse pelo seu endereço.

O sofá é o teste vocacional para a preguiça, o mais alto estágio da cumplicidade, da intimidade. Quanto maior a capacidade de relaxamento no centro da residência, maior será o acolhimento no romance.

O sofá, então, passa a ser procurado por todas as suas possibilidades criativas de ócio. Tanto que, debaixo dele, acumulam-se grãos de pipoca e restos de salgadinhos, uma tapeçaria da fome. Tanto que o seu espaldar conserva os círculos dos cafés, dos cálices de vinho e das garrafas de cerveja.

O sofá envelhece junto com a relação — não é trocado, porque guarda memória. Substituem-se a geladeira, o fogão, a televisão, menos o sofá, pela resistência de perder o conforto conhecido.

O sofá é o móvel que sabe tudo e não conta nada. Não é fofoqueiro como a cama de casal.

Quando entrei no apartamento de Beatriz pela primeira vez, intuí que iríamos nos casar ao reparar que ela tinha dois sofás.

Experimentei um pouquinho de cada um, como numa loja de colchões. Brinquei de posar, percebi os meus ombros festejados, massageados, e escolhi o meu. Foi o nosso fiador, o nosso padrinho de casamento.