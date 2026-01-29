Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Internet
Opinião

Laboratório do mal

Ambientes digitais normalizam e – o mais grave – premiam a violência

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS