Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Justiça?
Opinião

Um passo atrás na luta contra o feminicídio

Júri da personal trainer Débora Michels Rodrigues da Silva foi anulado

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS