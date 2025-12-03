Um passo atrás na luta contra o feminicídio

Débora Michels foi assassinada em janeiro de 2024. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Quando parece que alcançamos uma vitória, ela é logo arrancada.

Foi assim com a anulação do caso da boate Kiss. É novamente assim com a anulação do júri do caso da personal trainer Débora Michels Rodrigues da Silva, morta e deixada na calçada em frente à casa dos pais dela, em Montenegro (RS).

Vivemos um purgatório na Justiça gaúcha. Nada nunca tem fim, para agravar a sina, o desespero e a tortura psicológica das famílias enlutadas.

O réu havia sido condenado pelo Tribunal do Júri a 26 anos e oito meses de prisão, após um longo julgamento de 17 horas realizado em 25 e 26 de abril.

O casal estava em processo de separação e, numa discussão, o acusado asfixiou a vítima.

O fato mais insólito é que a revogação pela 1ª Câmara Especial Criminal do TJ-RS se baseou na interpretação de que uma suposta expressão facial da juíza presidente (um suspiro? Um sorriso leve? Um menear?) teria influenciado os jurados durante a sustentação da defesa.

Põe-se a perder um imenso esforço de acareação, investigação e maratona processual por um esgar?

E se aconteceu involuntariamente?

Não é exagero?

De que modo esse detalhe rouba a idoneidade do trabalho do MP e dos advogados?

Sequer há provas de que os jurados perceberam o gesto, muito menos de que foram transformados por ele, e menos ainda de que tenha um peso suficiente para determinar um veredito.

É curioso que num episódio emblemático de combate ao feminicídio, em função de um crime que chocou a opinião pública, problematiza-se uma hipotética reação de uma juíza, de uma mulher na condução dos ritos. Se fosse um homem a presidir a cena, suas nuances do rosto seriam levadas em conta?

Será que não existe uma tendência a entender as expressões femininas como emocionais, e as masculinas como neutras?

O assassinato de Débora Michels, de 30 anos, admirada por sua atuação profissional na área de Educação Física, seguirá em aberto — uma impunidade sangrando na sociedade — por uma leitura subjetiva?

Não devemos esquecer que o júri reconheceu quatro qualificadoras: feminicídio (violência doméstica e familiar contra a mulher), motivo torpe (inconformismo com o término do relacionamento), meio cruel (asfixia mecânica) e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ou seja, não se mostrou dúbio em sua conclusão.

Qual a mensagem que passaremos para quem deseja romper uma relação tóxica e esbarra na covardia do agressor? Qual o recado que estaremos dando para conter a epidemia de matança doméstica, em um momento em que as ocorrências de feminicídio no RS aumentaram 21% entre janeiro e setembro de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior? E nem chegaram o Natal e o Ano-Novo, épocas de maior incidência.

O antigo genro devolveu a filha morta aos pais. Como se dissesse àqueles que a auxiliavam ativamente no divórcio: “Vocês a queriam de volta? Então, tomem!”.

Débora jamais conseguiu recomeçar. Não pôde se mudar para o apartamento que havia escolhido dias antes, após onze anos de convivência com o ex. Seus itens pessoais permanecerão eternamente nas caixas de papelão.

Ela não encontrará paz nem depois de sua aflitiva morte?