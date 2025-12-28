Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Terapia para falar só do seu par

Você percebe que está se anulando no relacionamento quando passa a usar o espaço da terapia somente para falar do marido ou da esposa

Fabrício Carpinejar

