Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Em São Paulo
Opinião

Silêncio digital

Dom Odilo determinou que o padre Júlio Lancellotti suspenda a transmissão de missas ao vivo e se afaste temporariamente das redes sociais

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS