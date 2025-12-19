Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental
Opinião

Quando o egoísmo dita o fim do relacionamento

Leitora não entende o que aconteceu para o término repentino de uma relação de mais de um ano

