Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Rabi Eisik de Cracóvia
Opinião

O tesouro escondido dentro de nós

Empreendemos travessias, suportamos privações, descrenças, humilhações para enxergar e praticar o óbvio

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS