Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Leitor relata que a esposa terminou o relacionamento e ele não consegue esquecer. Abalado com o fim e sem saber como seguir em frente, ele admite que ainda ama a ex-companheira e pede um conselho ao Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

No Desafio Sentimental GZH, leitor está inconsolável. A esposa terminou o relacionamento e ele não consegue esquecer, e me pergunta como eu posso esquecer.

Primeiro, ninguém tem a obrigação de nos amar ou continuar nos amando. Amor é escolha. Você precisa deixar a porta aberta. Todos os dias a porta aberta. Não tem como forçar ou pressionar alguém a gostar de nós. Você não pode ficar com quem está contrariado, a relação nunca mais será a mesma. E não há nada pessoal. Ela não largou você. Ela largou a relação. A relação não serve mais para ela. Não foi algo que você fez ou deixou de fazer.

O que eu recomendo para esquecer alguém? Não tem como esquecer alguém. As pessoas foram fundamentais e serão fundamentais em nossa vida, representando um momento precioso e decisivo da nossa trajetória. Você não tem como esquecê-la, mas tem como lembrar de você. Lembrar quem você era antes, o que você fazia, o que gostava, o que procurava, como se fazia feliz. Voltar a falar com os amigos, se aproximar da família. Você pode lembrar mais de você do que ela.

O único jeito para se distanciar da dor da separação é se fazer mais presente, porque você esqueceu de cuidar de você. Quando sofremos por amor, esquecemos quem somos, o que representamos. Vivemos às custas do outro, dependentes do outro, buscando agradar o outro.

Agora é o momento de agradar você, é o momento do seu contentamento, de se fortalecer, de voltar a ser quem você já foi um dia.