O Natal em que não recebi nenhum presente

Gosto mais de dar presentes do que de receber. Ratchadaporn / stock.adobe.com

Lembro-me de um Natal em que ofereci generosamente presentes e não recebi nenhum. Não havia um único pacote mirrado com meu nome debaixo da árvore na sala. Não havia para mim nem raízes, nem frutos nos galhos.

Os embrulhos acabaram sendo distribuídos lentamente, um a um, na leitura dos afortunados, e eu restei como gloriosa ausência. Não constava na lista de chamada do nascimento de Cristo.

Eu me traduzi negligenciado, desamado, desesperançoso. O que eu ganhei foi em casa, da esposa e dos filhos, reservadamente. Mas naquela celebração coletiva, do grande grupo, ninguém mais se importou comigo.

Eu ocupo um papel que sempre será representado por alguém da família: o provedor. O faz-tudo, o que toma iniciativa, o que enturma os agregados, o que não se esquece de cada lugar à mesa, o que elabora a ceia, o que confirma quem vem, o que não permite que qualquer pessoa termine desassistida. Se um dos nossos está começando namoro, irei providenciar uma lembrança para que o novato não se sinta excluído. É assim que funciono: recordo-me de todos, menos de mim.

Sofro da síndrome da independência, do excesso de confiança. Minha autonomia me isola. Os parentes acham que não preciso de nada, que já tenho tudo. Juram que estou lá como um favor, um capricho, que me encontro com o futuro assegurado, sem necessidade imediata. Fico a ver navios em Porto Alegre.

Minha fama me precede e me desmoraliza. Meu sucesso transmite a ideia de uma autossuficiência blindada. Meus pares não desejam errar comigo, e não se arriscam, não buscam ser criativos, preferindo a abstenção a uma possível careta, desconforto ou crítica de minha parte. Não querem gastar pouco, tampouco muito. O meio do caminho é o meu vazio.

Se você gosta de dar presentes como eu, se você se considera relevante, útil, bondoso, aproveite o seu dom

Essa imagem não surgiu de uma hora para outra, advém de uma construção de intimidade em que não mais peço ajuda ou mesmo conselho aos mais próximos. Eu me resolvo sozinho. Passei a desmanchar o script daquele que corre atrás para assumir a posição de quem soluciona rapidamente os problemas alheios. Sou o confidente, não o confessor. Virei uma fortaleza inexpugnável, sem perceber a edificação dos tijolos ao longo do tempo.

Levei o assunto para a terapia.

Cabisbaixo, contei o incidente para Merces, acreditando que conquistaria o seu apoio incondicional.

Relatei a minha frustração, o quanto me julgava usado e explorado, o quanto não era notado ou valorizado, o quanto as responsabilidades me envelheciam e me sobrecarregavam.

Ela não mostrava espanto algum em suas feições. Por mais que eu acrescentasse palavras bonitas sobre a minha vitimização, ela conhecia o meu histórico. Temos mais de uma década juntos.

Merces cortou de repente a minha lamúria e me perguntou apenas:

— Você gosta mais de dar presente ou receber?

Pensei por um instante e lhe respondi:

— De dar, óbvio.

Então, ela concluiu

— Foi o Natal mais feliz de sua vida.

Eu ri da minha tentativa inocente e ingênua de enganar a minha própria terapeuta — doce ilusão.