O fim dos passarinhos em gaiolas

Em seu casarão amarelo, contava com gaiolas em todas as janelas. Emílio Pedroso / Ver Descrição

Há costumes que eu agradeço que estejam extintos.

Na minha infância, assim como a presença de cachorros e gatos no lar, prevalecia a criação de passarinhos em gaiolas. Hoje não vejo mais isso.

Com a regulamentação ambiental reforçada a partir dos anos 80, com a fiscalização pesada do Ibama, o cativeiro doméstico começou a diminuir. As anilhas obrigatórias e a proibição de captura de espécies nativas tornaram a prática menos disseminada. A substituição de casas por apartamentos também apressou a descaracterização do hábito.

Meu avô Sady, pai de meu pai, em seu casarão amarelo de esquina na Corte Real, contava com gaiolas em todas as janelas: azulão, bicudo, sabiá-laranjeira, canário-belga, periquito, coleiro, curió, sanhaço, cardeal, tiê-sangue, gaturamo, cambaxirra.

Não figurava como o único com esse hobby no bairro. As residências literalmente assobiavam, num paisagismo sonoro. Cada porta contribuía com um timbre diferente.

Quando eu dormia lá no fim de semana, despertava pelo terremoto da ópera, acentuado pelo farfalhar dos rodopios e pelos estalos secos das grades. Sonhei várias vezes que eu destrancava as celas e virava o Giuseppe Garibaldi da migração.

Das sete às nove da manhã, não conseguíamos conversar no café, tamanho o festival de vozes pelos cômodos. Nem valia ligar o noticiário do rádio. A trupe dançava de um lado a outro nos poleiros. Impossível, indomável, inventando um céu, uma árvore, em exíguo espaço. Desandava em chilreios.

A sala trazia um odor úmido de cozinha e de quintal ao mesmo tempo.

Uma poeira branca se acumulava no parapeito, nos móveis, nos vidros.

Se meu avô não fosse aposentado, não teria condições de cuidar do seu exército. Aves davam trabalho. Exigiam dedicação integral. Não eram samambaias.

Não permitiam distrações em suas demandas: trocar a água de beber e do banho; colocar alpiste nos potinhos, incrementando com couve e sementes de girassol, cânhamo e linhaça; verificar o osso de siba, que servia para afiar o bico; forrar o chão com jornal; mudar a areia; limpar os ninhos.

Ainda havia o rigoroso controle da luminosidade. A claridade só podia ser a primeira do dia. Depois a turma era retirada do alto das janelas e dependurada nas sombras.

Eu me espantava com o brilho das penas, que se transformava com a chegada da luz direta: o verde do sanhaço ficava metálico, o vermelho do tiê explodia, o amarelo do canário ganhava ar fosforescente. Imaginava como seriam mais bonitos se estivessem soltos.

A expectativa de vida da passarada de pequeno porte era de aproximadamente uma década. Um pouco mais.

Se um dos integrantes falecia, estranhamente os colegas silenciavam. Percebiam a alteração no grupo – o hiato após o estresse aparece documentado em estudos de etologia.

O velório se anunciava pela profunda e súbita quietude. Parecia que todos tinham morrido junto.

Embora separados em viveiros, os passarinhos são solidários e afinados no adeus.

Recordo a tristeza das exéquias: abria-se a portinhola e buscava-se, com delicadeza, o bichinho de penas eriçadas, que acabava sepultado numa caixinha de sapatos, com o par de asas dobrado para sempre. Finalmente livre, finalmente sem dono.