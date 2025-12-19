O bom filho a casa torna

Um ano para os pais mais velhos vale bem mais do que um ano para os filhos. O tempo agrega valor de acordo com o que nos resta viver.
Um dia tem o peso de uma semana; uma semana, o peso de um mês.
Eles nem sempre estarão por aqui. A finitude, se não apertou a campainha, já está a caminho. Não vão durar para sempre.
Não sobram muitas décadas. Talvez menos de uma década. Não há como determinar o prazo de convivência.
O Natal e o Réveillon podem ser seus últimos, não somente mais um. Toda presença é uma festa quando o futuro é menor do que o presente.
Tenha em mente que a despedida se aproxima para não desperdiçar nenhum encontro.
Como filho ou filha, existem algumas regras para você se abastecer de cumplicidade:
- Não demore a retornar telefonemas. Não os deixe aguardando por dias. Se você nem consegue efetuar uma ligação, como saber da saúde deles?
- Não marque e desmarque compromissos. É torturar, mais do que o amor, a esperança. Eles se organizaram para recebê-lo. Prepararam a mesa e o que você gosta. Dentro da expectativa, doem uma comida que esfria, um pai esperando com o telefone na mão, uma mãe arrumando a sala com detalhes que nunca serão percebidos. Não prometa uma visita para mudar de ideia em cima da hora. Cumpra aquilo que foi agendado.
- Não compre brigas tolas com os irmãos. O que os pais mais querem é que os filhos se deem bem. Se um estremecimento antigo persiste, pelo menos demonstre respeito. Contenha as fofocas e implicâncias.
- Não minta sob o pretexto de poupá-los do sofrimento. Não subestime a intuição dos dois. Eles são seus principais intérpretes. A omissão também é uma mentira.
- Confie na competência e autonomia dos pais em realizar as próprias tarefas. Não confunda calma com incapacidade, alegria com loucura, esquecimento com doença. Não é que sejam lentos. É que você anda apressado.
- Mostre o que aprendeu com eles ou o que ganhou deles e ainda utiliza. Não importa o quê. Não há melhor evocação do que aquela banhada no ouro da gratidão.
- Não se irrite ao escutar as mesmas histórias. Nunca são iguais. Apresentam pequenas variações e novas nuances nas lembranças. Recordar é aperfeiçoar a experiência.
- Ouça os conselhos até o fim. Não precisa segui-los, mas ouça. Não corte a conversa porque já imagina onde vai parar ou o que será dito. Há advertências que, se não servem para o momento, serão úteis mais adiante. O contraponto é o viço da decisão.
- Não recuse a bênção por achar que é bobagem. É a imunidade do amor. Entenda como um sinônimo de “eu te amo”. É outra maneira de expressar que você permanece no pensamento.
- Ao ir embora, vire o rosto a procurá-los. Descobrirá que eles correram da porta para a janela só para enxergar você mais um pouco. Só para ver você caminhando. Só para recolher mais um olhar, mais um carinho visual. Acene com vontade. Acenar é confessar o quanto você é capaz de sentir falta. Quem não olha para trás conhece a saudade lá na frente, tarde demais.