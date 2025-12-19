O bom filho a casa torna

Os pais nem sempre estarão por aqui. A finitude, se não apertou a campainha, já está a caminho. Drazen / stock.adobe.com

Um ano para os pais mais velhos vale bem mais do que um ano para os filhos. O tempo agrega valor de acordo com o que nos resta viver.

Um dia tem o peso de uma semana; uma semana, o peso de um mês.

Eles nem sempre estarão por aqui. A finitude, se não apertou a campainha, já está a caminho. Não vão durar para sempre.

Não sobram muitas décadas. Talvez menos de uma década. Não há como determinar o prazo de convivência.

O Natal e o Réveillon podem ser seus últimos, não somente mais um. Toda presença é uma festa quando o futuro é menor do que o presente.

Tenha em mente que a despedida se aproxima para não desperdiçar nenhum encontro.

Como filho ou filha, existem algumas regras para você se abastecer de cumplicidade: