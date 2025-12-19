Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Tempo
Opinião

O bom filho a casa torna

Para os pais mais velhos, um ano vale mais do que para os filhos

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS