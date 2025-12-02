Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Gerações mimadas
Meu sonho de criança era ser adulto

Hoje parece que todo mundo deseja ser criança. Ninguém mais pretende ser adulto

