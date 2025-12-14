Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Só falta você
Opinião

Meu querido Adenor Leonardo Bachi

Garanto que você contará aqui com a torcida mais apaixonada, a mais compreensiva, a mais leal e a mais grata. Estamos carentes por sorrisos

Fabrício Carpinejar

