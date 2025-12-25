Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Confissão
Notícia

Meu problema com panetone

Tradição europeia para enfrentar o inverno não serve para mim, já o chocotone...

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS