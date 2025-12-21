Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Prisão do futuro
Opinião

Mal do século

Ansiedade é usar a energia do amanhã no momento atual. Uma hora faltará 

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS