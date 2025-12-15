Era uma vez em Hollywood

Reiner e a esposa, a fotógrafa Michele Singer, foram encontrados mortos com ferimentos de faca. KENT NISHIMURA / AFP

Hollywood acordou perplexa.

O ator, diretor e produtor Rob Reiner, 78 anos, e sua esposa, a fotógrafa Michele Singer, 68, foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles, na Califórnia, com ferimentos de faca, na tarde de domingo (14).

O ex-presidente Barack Obama foi um dos primeiros a mandar condolências: “Michelle e eu estamos de coração partido com a trágica morte de Rob Reiner e de sua amada esposa, Michele. As conquistas de Rob no cinema e na televisão nos deram algumas das histórias mais queridas das telas”.

Entre os trabalhos dirigidos por Reiner, destacam-se Conta Comigo (1986), A Princesa Prometida (1987), Harry e Sally – Feitos um para o Outro (1989), Louca Obsessão (1990) e Questão de Honra (1992). Este último rendeu ao diretor uma indicação ao Oscar de melhor filme.

O duplo homicídio está sendo investigado. Não é descartado envolvimento de familiares ou do círculo íntimo, já que não há sinais de arrombamento na residência. Um dos filhos de Rob Reiner e Michele Singer é o principal suspeito, detido na manhã desta segunda-feira (15).

Após arquitetar uma teia de ficções para ampliar a vida, parece que o imaginário se volta contra o realizador, que se torna presa dele. Inicia-se um suspense diante do réquiem para descobrir as causas do crime. O cineasta vira personagem no derradeiro capítulo de sua biografia.

Um autor destinado a descortinar traumas — como o sensível Conta Comigo, em que quatro crianças vão em busca do corpo de um adolescente desaparecido na mata, ou Questão de Honra, em que um jovem advogado tenta cavar um dossiê sobre o óbito de um soldado numa base militar — tem sua trajetória ceifada por um mistério igualmente obscuro e sangrento.

Nem o poder, a influência, a fortuna (estimada em US$ 200 milhões), a fortaleza em que morava o isolaram do infortúnio. Talvez tenham precipitado o ataque. A cobiça e a inveja são sempre cúmplices das piores fatalidades pessoais.

Incluir ou não no testamento, o apontamento de herdeiros, a lista de beneficiados — gestos que costumam ocorrer na velhice e que despertam os demônios do subsolo do inferno.

Os bastidores da indústria cinematográfica são mais assustadores do que aquilo que vai na tela, desde as overdoses controversas de estrelas como Marilyn Monroe e Judy Garland, passando pelo fim precoce de galãs como James Dean e Rudolph Valentino, até o abandono de Gene Hackman, que faleceu em secreta agonia recentemente, no começo do ano, sem que ninguém o procurasse por semanas.

A fama cobra seu preço macabro, com sombras mais profundas do que o alcance dos holofotes.

A faca novamente é o pivô das lágrimas, na mesma Los Angeles, na mesma Califórnia ensolarada.

Assim como há mais de cinquenta anos, no assassinato da atriz Sharon Tate, casada com Roman Polanski, numa brutalidade que mudou o contexto cultural e comportamental dos Estados Unidos e assinalou o ocaso do movimento hippie, gerando ondas de incerteza e terror, em que não se confiava mais em imperativos como “paz e amor”.

Tate, 26 anos, estava grávida de oito meses e meio quando foi esfaqueada 16 vezes em 8 de agosto de 1969. A atriz não morreu sozinha: o cabeleireiro Jay Sebring, o roteirista Wojciech Frykowski, a milionária Abigail Folger e o vigia da casa Steven Parent também sucumbiram naquela noite.

Foram assassinados por quatro pessoas sob as ordens do líder de uma seita, Charles Manson. Nas paredes, o quarteto escreveu com o sangue das vítimas os dizeres “Pig” (porco) e “Helter Skelter” (caos).