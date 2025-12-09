A invejada geração X

As novas gerações gostariam de ter estado no nosso lugar. João Carlos Rangel / Agencia RBS

Somos dinossauros, caretas ou bichos-grilos, coroas, Geração Coca-Cola, MTV, da Chave na Porta, do Filho do Meio, da Reunião Dançante, do Namoro no Portão. Podem nos dar qualquer alcunha, mas somos a safra humana mais invejada da história.

As novas gerações gostariam de ter estado no nosso lugar.

Pesquisa do Instituto Ipsos concluiu que 44% das pessoas no mundo prefeririam ter nascido em 1975, citando o ambiente mais limpo, a segurança e a espontaneidade de outrora como as principais razões.

São efeitos do exacerbamento eletrônico, da intoxicação de telas, do isolamento, das doenças derivadas da falta de contato com a realidade.

A vida planetária está cansada de disrupções, traumatizada por pandemias globais e anos consecutivos de recordes de temperatura, sem contar a instabilidade permanente do mercado.

Procura-se o aconchego de uma época menos estressante e mais lúdica e presencial. Foram ouvidas 23 mil pessoas de 30 países.

Grande parte da população não se agrada do período atual, e sofre delay emocional de 50 anos: 34% da geração Z (1997–2012) e 39% dos millennials (1981–1996).

Até os nossos antecessores têm ciúme de nosso quinhão temporal e espacial: 54% dos baby boomers (1946–1964).

Aqueles que surgiram entre 1965 e 1980, como eu, precisam de banhos semanais de sal grosso. O olho gordo está pesado para nossa faixa etária.

Não só nós temos saudade do que aconteceu, mas o povo inteiro de antes e depois, arcando com uma nostalgia emprestada, imaginando como teriam sido nossas peripécias.

Talvez o orgulho do que passamos, cantando nossas façanhas, tenha produzido esse encantamento, essa eternidade psicológica.

Existe um quebranto pelo nosso passado afortunado de experiências: de quem esperava a correspondência chegar; de quem decorava número de telefone; de quem se socorria dos orelhões com fichas no bolso; de quem alugava filmes em VHS e os rebobinava na hora de devolvê-los para a locadora; de quem fez curso de datilografia; de quem levantava para mudar de canal; de quem maratonava a programação aberta e suportava os comerciais; de quem gravava música direto do rádio e eliminava a voz do locutor para entregar fitas cassete aos namoricos; de quem dependia do xerox como forma de sobrevivência intelectual, para trabalho da escola e da faculdade; de quem ficava mais na rua do que em casa; de quem viajava pedindo carona na estrada, com o braço estendido; de quem brincou na calçada, armou pandorga, montou carrinho de rolimã, pulou corda; de quem subia em muros para roubar frutas; de quem tomava água da torneira do vizinho; de quem promovia guerra de bexiguinha no final do ano letivo; de quem almoçava e jantava no lar.

Representamos a nau dos insensatos — irrepetível, gloriosa, heroica. Porque testemunhamos o fim do século 20 e o início do século 21, com um pé em cada civilização. Representamos a última geração analógica a pisar na Terra e justamente a que foi obrigada a se adaptar a vários desafios digitais. Nascemos debulhando milho com as mãos e agora desbloqueamos aparelhos com o rosto.

Leia Mais Etiqueta para as confraternizações de fim de ano

Aprendemos a escrever em cadernos de caligrafia, carregamos máquinas de escrever, migramos para disquetes e ainda encontramos forças para nos habituar a smartphones e nuvens invisíveis.

Convivíamos com ruídos e rasuras. Éramos de verdade, sem filtro nas redes sociais, com fotos reveladas no estúdio (pupilas vermelhas, dedo na câmera, cabeças cortadas), chuvisco na televisão, chiado nas transmissões radiofônicas, vinil arranhado, gralhas nas folhas datilografadas, linhas cruzadas.

A imperfeição não nos atingia, não nos impedia de ser felizes.